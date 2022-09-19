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Пара из Вичита арестована за хранение метамфетамина

Полиция Вичита сообщила об аресте двух местных жителей по обвинению в хранении метамфетамина с целью продажи.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2022, 04:48 PM
Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Абдуллу и Кантхиму из Вичита арестовали за хранение метамфетамина с целью продажи. Изъято 197 таблеток. Фото: Полиция Вичита

Как сообщил полицейский участок на своей странице в Facebook, местные жители Абдулла (по прозвищу Джоб) и Кантхима (по прозвищу Мэ Ми) были арестованы около 8:30 утра 17 сентября в частном доме в первом мубане Вичита. Арест был произведен на основании полученного накануне судебного ордера 176/2565.

В ходе ареста у господина Абдуллы и госпожи Кантхимы конфисковали 197 таблеток метамфетамина. Также в качестве улик были изъяты мобильные телефоны обоих арестованных. Обоим были предъявлены обвинения в сговоре с целью хранения наркотических средств первой категории для продажи.

 

 

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