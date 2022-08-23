Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию

Граждане Китая Цзюнь Дай* (42 ujlf) и Цзяли Се (28 лет) были арестованы 22 августа в тамбоне Рай-Кхинг провинции Накхон-Патхом. Иностранцев арестовали у одного из местных кафе, специализирующихся на курице с рисом по-хайнаньски, отмечает Bangkok Post.
Как рассказал глава Бюро по борьбе с наркотиками генерал-лейтенант Сарают Сангунпокхай, расследование началось после того, как при проверке почтовых отправлений в Австралию из Таиланда в одной посылке было обнаружено 4,19 кг героина. Генерал не уточнил дату перехвата контрабанды, но указал, что отправителями были Цзюнь Дай и Цзяли Се.
25 июля Уголовный суд выдал ордер на арест китайцев, а еще через месяц их арестовали по обвинению в хранении наркотических средств первой категории и покушении на контрабанду наркотиков. Генерал Сангунпокхай не прокомментировал временной разрыв между моментом выдачи ордера и арестом.
Полиция также арестовала недвижимость подозреваемых (шесть квартир в Бангкоке и Паттайе) и изъяла на время расследования другие активы, включая автомобиль, наличные деньги и золото. Следователи проверяют, на какие средства было приобретено движимое и недвижимое имущество.
Цзюнь Дай и Цзяли Се отвергли обвинения в хранении наркотиков и попытке контрабанды. Арестованные заявили, что отправили посылку по просьбе третьего лица и не знали о ее содержимом.
*Транскрипция по системе Палладия