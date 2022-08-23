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Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию

Королевская полиция Таиланда арестовала двух проживавших в Накхон-Патхоме граждан Китая по делу о попытке контрабанды героина в Австралию. Подозреваемые заявили, что отправили посылку по просьбе другого человека и не знали о том, что внутри находится более 4 кг героина.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 09:00 AM
Граждане Китая Цзюнь Дай и Цзяли Се арестованы в Накхон-Патхоме по делу о попытке отправить в Австралию по почте 4 кг героина. Фото: Полиция Таиланда / Bangkok Post

Граждане Китая Цзюнь Дай и Цзяли Се арестованы в Накхон-Патхоме по делу о попытке отправить в Австралию по почте 4 кг героина. Фото: Полиция Таиланда / Bangkok Post

Граждане Китая Цзюнь Дай* (42 ujlf) и Цзяли Се (28 лет) были арестованы 22 августа в тамбоне Рай-Кхинг провинции Накхон-Патхом. Иностранцев арестовали у одного из местных кафе, специализирующихся на курице с рисом по-хайнаньски, отмечает Bangkok Post.

Как рассказал глава Бюро по борьбе с наркотиками генерал-лейтенант Сарают Сангунпокхай, расследование началось после того, как при проверке почтовых отправлений в Австралию из Таиланда в одной посылке было обнаружено 4,19 кг героина. Генерал не уточнил дату перехвата контрабанды, но указал, что отправителями были Цзюнь Дай и Цзяли Се.

25 июля Уголовный суд выдал ордер на арест китайцев, а еще через месяц их арестовали по обвинению в хранении наркотических средств первой категории и покушении на контрабанду наркотиков. Генерал Сангунпокхай не прокомментировал временной разрыв между моментом выдачи ордера и арестом.

Полиция также арестовала недвижимость подозреваемых (шесть квартир в Бангкоке и Паттайе) и изъяла на время расследования другие активы, включая автомобиль, наличные деньги и золото. Следователи проверяют, на какие средства было приобретено движимое и недвижимое имущество.

Цзюнь Дай и Цзяли Се отвергли обвинения в хранении наркотиков и попытке контрабанды. Арестованные заявили, что отправили посылку по просьбе третьего лица и не знали о ее содержимом.

*Транскрипция по системе Палладия

 

 

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