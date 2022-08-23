Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию

Королевская полиция Таиланда арестовала двух проживавших в Накхон-Патхоме граждан Китая по делу о попытке контрабанды героина в Австралию. Подозреваемые заявили, что отправили посылку по просьбе другого человека и не знали о том, что внутри находится более 4 кг героина.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 09:00 AM

Граждане Китая Цзюнь Дай и Цзяли Се арестованы в Накхон-Патхоме по делу о попытке отправить в Австралию по почте 4 кг героина. Фото: Полиция Таиланда / Bangkok Post