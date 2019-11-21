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Папа Римский прибыл в Таиланд

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Таиланд. Самолет Понтифика приземлился в аэропорту Don Mueang во второй половине дня 20 ноября.

Новости Пхукета

21 Ноября 2019, 10:13 AM
Фото: Government House / Bangkok Post

Фото: Government House / Bangkok Post

В военном терминале аэропорта Don Mueang Папу Римского приветствовали глава тайноо совета Сураюд Чуланот, вице-премьер Сомкид Джатусрипитак, министр иностранных дел Дон Прамудвинай и участники Конференции католических епископов Таиланда, пишет Bangkok Post.

Визит Понтифика в Королевство продлится три дня. В роли переводчика выступил сестра Ана Роза Сивори, приходящаяся Папе Римскому кузиной и владеющая тайским языком благодаря опыту руководства католической школой для девочек в Удон-Тхани.

Программа Понтифика на сегодняшний день включает визит в Дом правительств, встречу с премьер-министром и Верховным буддистским Патриархом, визит в больницу St. Louis Hospital, и большую мессу на Национальном стадионе. Завтрашний день Папа Римский Франциск проведет во встречах с представителями католического сообщества и отслужит мессу с молодежью в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

Поездка Папы Римского Франциска в Таиланд совпадает с 350-летием учреждения Апостольского викариата Сиама. Предыдущий визит Понтифика состоялся в 1984 году, когда Королевство посетил Иоанн Павел II.

В настоящий момент католическое сообщество Таиланда насчитывает около 388 тыс. членов, что составляет около 0,5% от всего населения страны. Большая часть сообщества проживает в центральном и северном регионах страны.

 

 

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