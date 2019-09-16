Папа Римский посетит Таиланд в ноябре

Папа Римский Франциск нанес визит в Таиланд с 20 по 23 ноября этого года. Франциск станет вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 09:10 AM

Фото: Bangkok Post

О визите Папы Римского в Таиланд было объявлено на Конференции Римско-католических епископов Таиланда (СВСТ) в пятницу, 13 сентября, пишет Bangkok Post.

«По приглашению правительства Таиланда и епископов Таиланда Его Святейшество Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Королевство Таиланд с 20 по 23 ноября 2019 года. Программа визита будет озвучена позже», – заявил президент CBCT кардинал Франциск-Ксавьер Криенгсак Ковитхаванит.

Визит понтифика в Королевство приурочен к 350-летию основания Папой Клементом IX Римско-католической миссии в Таиланде. Как отмечает ТАСС, со ссылкой на данные пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в Королевстве насчитывается около 388 тыс. католиков. На территории страны действуют 11 епархий с 524 приходами.

После Таиланда Папа Франциск отправится в Японию с визитом, который пройдет с 23 по 26 ноября.