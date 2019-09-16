Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Папа Римский посетит Таиланд в ноябре

Папа Римский Франциск нанес визит в Таиланд с 20 по 23 ноября этого года. Франциск станет вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 09:10 AM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

О визите Папы Римского в Таиланд было объявлено на Конференции Римско-католических епископов Таиланда (СВСТ) в пятницу, 13 сентября, пишет Bangkok Post.

«По приглашению правительства Таиланда и епископов Таиланда Его Святейшество Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Королевство Таиланд с 20 по 23 ноября 2019 года. Программа визита будет озвучена позже», – заявил президент CBCT кардинал Франциск-Ксавьер Криенгсак Ковитхаванит.

Визит понтифика в Королевство приурочен к 350-летию основания Папой Клементом IX Римско-католической миссии в Таиланде. Как отмечает ТАСС, со ссылкой на данные пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в Королевстве насчитывается около 388 тыс. католиков. На территории страны действуют 11 епархий с 524 приходами.

После Таиланда Папа Франциск отправится в Японию с визитом, который пройдет с 23 по 26 ноября.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Семья с ребенком на скутере врезалась в разворачивавшийся пикап в Чалонге
Талисманом Пхукета выбран малыш-лангуст по имени Нонг Джунг
Иммиграционное бюро подтвердило наличие исключений к форме ТМ28
Губернатор запросил 1,2 млн на достройку конференц-зала нового Provincial Hall
Установлена личность иностранца, найденного мертвым в море два месяца назад
Лайфгардов в Патонге переведут на годовые индивидуальные контракты
Минздрав: Индонезийский смог пока не сказался на качестве воздуха на Пхукете
Карри-паста из пхукетского магазина Khun Mae Ju прошла проверку на консерванты
Часть Карона останется без электричества 13 сентября
Двое туристов из Китая пострадали в результате столкновения аквабайков
Россиянин утонул во время купания на Кароне
Австралиец найден мертвым в бассейне отеля на Най-Харне
Чалонг, Раваи и Карон частично останутся без водоснабжения 12 сентября
Гражданин Индии пострадал в столкновении легковой машины и автобуса
Британский волонтер службы спасения поймал двухметровую кобру в Патонге

 

SKYPARK
Thai Residential

 