Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва Крис Уотсон рекомендует место для ужина в духе ушедшей эпохи на мысе Панва. Крис Уотсон 8 Сентября 2018 14:00:00 Почти тридцать лет назад на мысе Панва открылся отель с под говорящим названием Cape Panwa Hotel, один из первых люксовых отелей в этой части острова. С тех пор утекло много воды, мыс Панва стал развитым туристическим направлением, но и духа аутентичной местной жизни при этом не растерял. Более того, Cape Panwa Hotel старательно поддерживает именно этот дух старины. Стоило мне спросить персонал отеля, как добраться до его фирменного ресторана Panwa House, как меня тут же проводили к станции винтажного трамвая-фуникулера, курсирующего между отелем и пляжем. Прямо скажем, этот привет из прошлого повысил мои ожидания от ужина в Panwa House, и если вы планируете провести в ресторане романтический ужин, то такое начало – то, что надо. От конечной остановки фуникулера к ресторану ведет освещенная лампадами дорожка, проходящая параллельно береговой линии. Сам же ресторан находится в колониальном особняке, выполненном в архитектурном стиле сино-португез. Особняк имеет даже более долгую историю, чем сам отель, поскольку построен он был более 100 лет назад для богатого плантатора, сделавшего состояние на кокосах. В особняке меня встретил менеджер ресторана Кхун Сомджит, вся жизнь которого, как оказалось, связана с этим местом. Сомджит начал работать в Panwa House почти двадцать лет назад, и прошел внушительный путь от рядового официанта до управляющего. Сомджит любезно провел для меня экскурсию по двухэтажному особняку с белоснежными стенами, выложенным плиткой полом и старинными ставнями на окнах. Надо признать, что особняк поддерживается в превосходном состоянии и выглядит просто захватывающе. Внутри Panwa House все пронизано духом старины, и здание буквально переносит гостей в прошлое, когда Пхукет жил не туризмом, а добычей олова и сельским хозяйством. Если погода располагает, то расположиться на ужин можно на открытом воздухе и наслаждаться морским бризом. В дождливые дни гостей ждут два этажа богатого старинного здания, обставленные исторической мебелью, а также лаундж-зона с комфортабельными креслами. В ходе экскурсии Сомджит представил меня шеф-повару Джураю, который руководит кухней Panwa House уже 15 лет и невольно соперничает с менеджером за званием главного ветерана заведения, хотя обоих, бесспорно, объединяет любовь к Panwa House. Под доносящийся с пляжа шум волн мы обсудили выбор блюд, с которыми мне предстояло познакомиться. В меню Panwa House представлен широкий набор тайских изысков, а также два дегустационных сета по цене в 1400++ бат. Первый сет представляет собой условно бангкокскую кухню, а второй – блюда южного Таиланда. Я решил остановиться на южном сете, к которому шеф Джурай добавил еще парочку фирменных блюд, которые ресторан отдельно рекомендует. В ожидании закусок я полностью прочувствовал красоту этого места. Особняк окружен террасой с видом на обеденную зону на открытом воздухе, море и небеса. Именно на террасе я к своему удовольствию и расположился, заняв одно из ротанговых кресел. Пожалуй, это просто сказочное место для свадебного обеда или корпоративного мероприятия. И если проводить здесь, скажем тренинг, то его участники по итогам нескольких дней будут демонстрировать чудеса мотивации. Набор южных изысков прибыл на стол на плетеном подносе, где стояли сразу несколько мисок с яркими блюдами. Сперва я попробовал кисло-острый рыбный суп с молодыми побегами кокоса, и первая же ложка буквально взорвалась буйством вкуса. Рыба оказалась нежнейшей, бульон – прекрасно сбалансированным, а кокосовые побеги добавили в ансамбль немного хрустящей текстуры. Вместе с супом на стол прибыл стир-фрай из краба с желтым карри – еще одно блюдо, которое обязательно нужно попробовать в Panwa House. Сливочный вкус карри, легкие нотки чили и изобилие свежего, сочного крабового мяса – превосходный пример местной кухни. Хотя не меньшее удовольствие я получили и от другого местного деликатеса – креветок с дымным ароматом и острой креветочной пастой. Южная тарелка в Panwa House оказалась превосходной возможностью попробовать сразу несколько популярных в этом регионе блюд и при этом не переесть (хотя порции были щедрыми). Следом же за ассорти Сомджит лично подал мне на стол цельного лангуста, нежнейшее мясо которого прекрасно оттенял кисло-сладкий соус с чили. Лангуст – это блюдо, которое я смело готов порекомендовать для заказа на несколько человек, равно как и цельного сибаса с пикантным соусом из галангала и чили. Необычайно вкусно! Сомджит убедил меня, что покидать Panwa House без десерта было бы грандиозной ошибкой, и свой ужин на берегу моря я завершил традиционными сладкими пельмешками в кокосовых сливках и домашним кокосовым мороженым с разными добавками. Оба десерта определенно стоят того, чтобы их попробовать, но мороженое – это настоящее достижение кулинарного искусства: легкое, но при этом очень сливочное, а разнообразие текстур в блюде обеспечивают орехи, фрукты и клейкий рис. Вещь мирового класса! Попрощавшись с Сомджитом, Джураем и их командой, я сел в трамвайчик фуникулера и по пути наверх решил вкратце подвести итоги визита. Итак, Panwa House – это без преувеличения уникальное заведение, находящееся в умопомрачительном месте, а с учетом того, какую страсть демонстрируют персонал и менеджмент, можно смело прогнозировать, что Panwa House продолжит радовать гурманов еще 20 лет. По-настоящему памятный вечер выпал мне. Крис Уотсон – бывший инспектор гида «Мишлен» с 30 годами опыта работы в индустрии гостеприимстве. Сейчас Крис живет в Таиланде, и недавно он любезно согласился начать писать ежемесячные колонки для The Phuket News.