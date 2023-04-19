Панда Линь Хуй умерла в зоопарке Чианг-Мая

Большая панда Линь Хуй, жившая с 2003 года в зоопарке Чианг-Мая и полгода назад отметившая 21-летие, скончалась утром 19 апреля. Возраст в 21 год для панды можно считать преклонным, даже в неволе и под тщательным присмотром специалистов эти животные редко доживают до 30 лет.

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 11:15 AM

Панда Линь Хуй в зоопарке Чианг-Мая. Фото: Bangkok Post

О смерти панды сообщила газета Bangkok Post, на страницах зоопарка в соцсетях пока нет официальных сообщений в связи со смертью любимицы множества тайцев. Накануне, 18 апреля, Chiang Mai Zoo сообщал о закрыти секции панд с 8:00 до 17:00 для дезинфекции.

Сейчас пользователи социальных сетей оставляют комментариями с фото Линь Хуй под свежими публикациями Chiang Mai Zoo в Facebook. Официальную причину смерти должны назвать специалисты.

Панда Линь Хуй приехала в Чианг-Май из Китая в 2003 году. Правительство КНР не продает этих животных, но позволяет зарубежным зоопаркам брать их в аренду. Именно на таких условиях в Чианг-Май попали самка Линь Хуй (Lin Hui) и самец Сюан Сюан (Xuang Xuang), которому сейчас 22 года.

Большие панды живут в природе порядка 20 лет, в неволе – до 30 лет. Рекорд по продолжительности жизни установила самка Цзя Цзя (Jia Jia), родившаяся в 1978 году и умершая в 2016 году в возрасте 38 лет.