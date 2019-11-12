Памятник отцу Пхукет-Тауна поставят в храме Wat Wichit Sangkharam

Муниципалитет Пхукет-Тауна объявил о планах установить памятник губернатору Пхрайя Вичит Сонгкхраму, жившему во второй половине XIX века и считающемуся отцом-основателем города.

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Трехметровую бронзовую статую на постаменте высотой около 2 м планируется установить на территории храма Wat Wichit Sangkharam в Пхукет-Тауне. Данный храм был основан по распоряжению самого Пхрайя Вичит Сонгкхрама.

Легендарный губернатор будет изображен сидящим. За основу памятника взята фотография основателя города, сделанная в середине позапрошлого столетия. Работает над монументом тайский скульптор Сунти Пичетчаякун, наиболее широко известный по памятнику Королю Пхумипону Адульядету, установленному на территории больницы Mount Auburn Hospital в американском Кембридже, где родился Рама IХ.

Возведение памятника Пхрайя Вичит Сонгкхраму обойдется в 8,7 млн бат. Монумент станет результатом совместных усилий администрации провинции в лице Phuket Provincial Office, муниципалитета Пхукет-Тауна, храма Wat Wichit Sangkharam и жителей острова.

Первый камень в основании постамента памятника будет заложен в 9:09 утра пятницы, 22 ноября. Саму скульптуру поставят на постамент в 9:09 утра 28 февраля следующего года.

«Монумент станет важным место, где можно будет узнать об истории Пхукета», – говорится в пресс-релизе муниципалитета Пхукет-Тауна.

Информация о годах жизни Пхрайя Вичит Сонгкхрама расходится. Наиболее распространенной является версия о том, что будущий губернатор родился в 1836 году, а скончался в 1890 году, прожив 54 года. Отцом Пхрайя Вичит Сонгкхрама был губернатор Пхра Пхукет Кэу из уважаемой местной семьи Раттанадилок На-Пхукет.

Пхрайя Вичит Сонгкхрам также известен под именами и титулами Тхад Раттанадилок На-Пхукет, Пхрайя Пхукет Лохасетрак и Пхра Пхукет Тхад. В семье и близком кругу к нему обращались по домашнему имени Висет.

Пхрайя Вичит Сонгкхрам занял пост губернатора после смерти отца, и именно на годы его руководства пришелся бунт китайских рабочих, известных как восстание анг-йи (около 1876 года). На Пхукете до сих пор сохранились руины укрепленного особняка губернатора, который тот построил в Тха-Рыа, тогда как раньше административный центр провинции располагался севернее в Таланге. С 1985 года эти руины – Бан Пхрайя Вичит Сонгкхрам – являются объектом национального достояния Таиланда.

Перенос административного центра еще дальше на юг (в местечко Тхуанг-Кха, со временем ставшее Пхукет-Тауном) также был инициативой губернатора Пхрайя Вичит Сонгкхрама. Кроме того, после подавления восстания анг-йи губернатор способствовал притоку на остров китайских капиталов, что обеспечило бурный рост экономики Пхукета в заключительной четверти XIX века. Бангкок оценил увеличение налоговых поступлений из провинции и пожаловал губернатору 10 тыс. рай земли рядом с холмом То-Сэ, где в итоге расположился административный квартал Пхукет-Тауна. Там же находится и храм Wat Wichit Sangkharam, где в феврале будет открыт памятник Пхрайя Вичит Сонгкхраму.

Добавим, что имя Пхрайя Вичит Сонгкхрама носит пхукетское шоссе Wichit Shongkhram Rd., идущее из Пхукет-Тауна в Кату. Вторая дорога в этом направлении носит имя его отца – Phra Phuket Kaew Rd.