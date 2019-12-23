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Память жертв цунами почтут в 15-ю годовщину трагедии

Муниципалитет Патонга подтвердил проведение ежегодной церемонии зажжения свечей в память о жертвах цунами 2004 года. Мероприятие состоится вечером 26 декабря на пляже у Лома-Парка.

Новости Пхукета

23 Декабря 2019, 04:03 PM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Официальная мемориальная церемония в Лома-Парке начнется в 18:00 четверга, 26 декабря. Следом там же пройдет церемония зажжения свечей в память о погибших. В прошлом году этого ритуала, но до этого всегда проводился в годовщину трагедии.

Памятная церемония у Мемориальной стены в Май-Кхао пройдет утром 26 числа. Начало мероприятий – в 8:30. Как и в прежние годы, участие в церемонии примут священнослужители, представляющие различные конфессии.

В мемориальном центре в Такуа-Па (провинция Пханг-Нга) мероприятия, приуроченные к 15 годовщине цунами, будут проходить в течение двух дней – 25 и 26 декабря.

На первый день запланирована выставка, посвященная цунами в целом и обучающий семинар. Непосредственно в годовщину цунами состоятся буддистская, мусульсманская и христианская службы, а также церемония зажжения свечей.




 

 

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