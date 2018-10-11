Память Рамы IX почтят в субботу в Сапан-Хине

Администрация Пхукета пригласила жителей острова принять участие в памятной церемонии в честь Рамы IX, которая пройдет 13 октября в Сапан-Хине.

11 Октября 2018 09:19:20

Photo: Royal Household Bureau

Первая часть памятных мероприятий начнется в 7:00 утра, когда в Сапан-Хине состоится массовая молитва и подношение даров 89 монахам. Затем, в 9:00, начнется возложение венков к портрету Короля, ушедшего из жизни 13 октября 2016 года.

Вечером в Сапан-Хине состоится церемония зажжения свечей в память о Пхумипоне Адульядете, начало церемонии – в 18:30. Ровно в 19:00 по все стране пройдет минута молчания продолжительностью 89 секунд. Именно в возрасте 89 лет ушел из жизни девятый Король династии Чакри.

Государственным служащим при посещении церемоний предписано носить парадную униформу белого цвета, сотрудники образовательных организаций и других структур (в том числе, частных) могут придти в своей униформе. Во всех остальных случаях рекомендована одежда желтого цвета.