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Память Рамы IX почтут 13-14 октября в Сапан-Хине

Серия мероприятий в память об ушедшем из жизни Короле пройдет 13 и 14 октября в Сапан-Хине.

Шела Рива

6 Октября 2017 12:29:06

Фото: Udom ‘Tao’ Jampathin
Фото: Udom ‘Tao’ Jampathin

Памятные мероприятия начнутся в 7:00 утра 13 октября с подношения пожертвований монахам.

В 15:00 откроется выставка Ассоциации потомков китайских переселенцев в честь Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн. Затем, в 17:00, гостей ждет театрализованное представление «Я родился в дни правления Рамы IX» от студенческой труппы Рhuket Rajabhat University. В 18:35 начнется свето-музыкальное шоу «Король, ты в сердце Таиланда навсегда».

Вечером 14 октября будет повторена часть программы предыдущего дня,которую дополнят выступление флотского оркества в 17:00, речь губернатор Норрапхата Плодтхонга в 18:45, выступление местного жителя Наронга Хонгйока в 19:15 (он расскажет о том, как его изменила встреча с Королем), исполнение группой Eid Footpath собственной песни о Раме IX в 19:45 и другие шоу.

Вечер завершится исполнением национального гимна в 22:30.

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