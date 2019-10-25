Паклок проголосовал против прокладки шоссе через мангры

Жители Паклока не поддержали предложенный Департаментом скоростных магистралей проект расширения трассы 4027, полукольцом проходящей через весь тамбон. Претензии возникли к тому, как планировалось проложить финальный участок расширенного шоссе и вывести его к Thepkrasattri Rd. у поворота на Най-Янг.

Таньялак Сакут

Как писали The Phuket News и «Новости Пхукета» ранее, первая фаза проекта по расширению трассы 4027 на участке от памятника Героиням до авиапарка уже завершена. В настоящий момент работы ведутся на следующем отрезке протяженностью 8,1 км (до поселка Пара). Заключительная фаза проекта – 6-километровый участок от поселка Пара до Thepkrasattri Rd., где трасса 4027 вливается в главное шоссе острова в районе поворота на аэропорт и храма Wat Muang Mai (подробнее здесь).

Часть финального участка проходит через мангровые заросли, в связи с чем Департамент скоростных магистралей планировал построить там 140-метровую эстакаду, чтобы не разрушать экосистему (как было сделано в случае с подъездом к Сапан-Хину от Sakdidet Rd.). Однако местные жители посчитали, что и эстакада нанесет слишком много вреда природе, и проголосовали против нее на общественных слушаниях.

«Люди хотят сохранить мангры в месте, где живут. Это основная причина, почему они требуют, чтобы проект вообще не затрагивал мангровые леса. Мы уже предложили им альтернативный маршрут, который огибает мангры, полностью обходя их», – заявил The Phuket News глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Лоханут.

«Однако этот новый маршрут предусматривает больше изгибов дороги, что увеличит время строительства», – добавил он.

Также, по всей видимости, дополнительное время потребуется на согласование нового маршрута в рамках экспертизы экологического воздействия проекта (EIA).

«Надеюсь, что одобрение будет получено быстро. Проверка будет очень тщательной, но я прилагаю усилия, чтобы проект был одобрен к апрелю следующего года», – заявил господин Лоханут.

Ранее господин Лоханут говорил, что расширение трассы 4027 планируется закончить в 2023 году. Шоссе должно помочь снизить нагрузку на Thepkrasattri Rd. во время прокладки линии легкой железной дороги. С уверенностью сказать, когда начнется прокладка железнодорожной линии, пока невозможно.

Примечательно, что на схемах проекта расширения трассы 4027 также отмечено и так называемое «новое шоссе в аэропорт», многополосная трасса-дублер Thepkrasattri Rd., которую планируется проложить к западу от основной транспортной артерии провинции. Этому проекту в нынешнем году исполнилось десять лет, возможная дата начала работ также неизвестна.