Паклок останется без водоснабжения 1 июня

Пхукетский офис управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что практически весь тамбон Паклок останется без воды в 1 июня. Отключение связано с работами на одной из магистральных линий.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 04:54 PM

Фото: PWA

Согласно уведомлению PWA, работы будут проводиться на Thepkrasattri Rd в Май-Кхао (у поворота на дорогу, идущую вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта).

Начало работ запланировано на 9:00 утра, время их окончания в уведомлении PWA не указано.

Без воды на время проведения работ останутся все домохозяйства Паклока от места проведения работ до памятника Героиням, находящегося в 16 км к югу. Карта зоны отключения к уведомлению PWA приложена не была.

PWA приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.