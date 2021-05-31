Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Паклок останется без водоснабжения 1 июня

Пхукетский офис управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что практически весь тамбон Паклок останется без воды в 1 июня. Отключение связано с работами на одной из магистральных линий.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 04:54 PM
Фото: PWA

Фото: PWA

Согласно уведомлению PWA, работы будут проводиться на Thepkrasattri Rd в Май-Кхао (у поворота на дорогу, идущую вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта).

Начало работ запланировано на 9:00 утра, время их окончания в уведомлении PWA не указано.

Без воды на время проведения работ останутся все домохозяйства Паклока от места проведения работ до памятника Героиням, находящегося в 16 км к югу. Карта зоны отключения к уведомлению PWA приложена не была.

PWA приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Восемь новых случаев COVID-19 выявили на Пхукете
Прояснены правила въезда туристов с детьми на Пхукет после 1 июля
Смягчение коронавирусных запретов с 1 июня подтверждено приказом
Утверждены обновленные правила въезда на Пхукет
Пхукет готовится смягчить коронавирусные ограничения
Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
Таиланд легализует кратом
Делегация ВМФ Великобритании планирует визит на Пхукет
Еще шесть случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Мужчина умер от инфаркта после прививки от COVID-19
У волонтеров территориальной обороны выявили пропажу 28 автоматов АК
Еще пять случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Нацпарки Андаманского моря метят во всемирное наследие
Губернатор призвал не паниковать из-за задержек в записи на вакцинацию
Иностранец найден мертвым в кондоминиуме в Патонге

 

Art-Tec Design
Thai Residential
QSI International School Phuket

 