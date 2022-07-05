Падение подростка с крыши отели признано несчастным случаем

Полиция Патонга закрыла дело о гибели 19-летнего австралийца Джошуа Джеймса Коннелла, разбившегося насмерть в результате падения с крыши отеля в Патонге 29 июня. Смерть классифицирована как несчастный случай, что подтверждают записи с камеры видеонаблюдения. Как добавил подполковник Кокиат Бунплод, возражений у семьи погибшего нет..

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 07:26 PM

Съемка камеры ССTV на крыше отеля в Патонге.

Именно подполковник Бунплод принял сообщение о падении иностранца с высоты шести этажей на Rat-U-Thit 200 Pee Rd. во второй половине дня 29 июня. Приехавшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили Тело погибшего тинейджера на крыше небольшого ресторана, которая в результате падения оказалась пробита насквозь. Молодой человек был одет в одни лишь купальные шорты.

Работники заведения, на крышу которого упал молодой австралиец, рассказали, что услышали грохот от удара и бросились на кухню, откуда донесся шум. Увидев тело через дыру в крыше, они сразу вызвали полицейских и спасателей, но иностранца уже было не спасти.

Друг погибшего австралийца, отдыхавший вместе с ним на Пхукете, рассказал, что они заселились в отель в Патонге 28 июня. В день происшествия Джошуа отправился в отельный бассейн на крыше здания. Там увлекавшийся паркуром уроженец Канберры решил пройти по внешнему ограждению, но не удержал равновесие.

Смерть Джошуа Корнелла произошла через месяц после гибели россиянки Евгении Смирновой, сорвавшейся с внешней лестницы между балконами седьмого и восьмого этажей в кондоминиуме The Emerald Terrace также в Патонге. Инцидент произошел поздно ночью 31 мая, погибшая россиянка и проводившие с ней время трое друзей в момент происшествия были пьяны, также в их квартире обнаружалсь марихуана в количестве 1 г. После смерти Смирновой им предъявили обвинения в преступной небрежности, повлекшей за собой гибель человека.

Комментируя тот инцидент, руководитель тайской полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн обратился к туристам с просьбой помнить о своей безопасности на отдыхе.