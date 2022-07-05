Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Падение подростка с крыши отели признано несчастным случаем

Полиция Патонга закрыла дело о гибели 19-летнего австралийца Джошуа Джеймса Коннелла, разбившегося насмерть в результате падения с крыши отеля в Патонге 29 июня. Смерть классифицирована как несчастный случай, что подтверждают записи с камеры видеонаблюдения. Как добавил подполковник Кокиат Бунплод, возражений у семьи погибшего нет..

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 07:26 PM
Съемка камеры ССTV на крыше отеля в Патонге.

Съемка камеры ССTV на крыше отеля в Патонге.

Именно подполковник Бунплод принял сообщение о падении иностранца с высоты шести этажей на Rat-U-Thit 200 Pee Rd. во второй половине дня 29 июня. Приехавшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили Тело погибшего тинейджера на крыше небольшого ресторана, которая в результате падения оказалась пробита насквозь. Молодой человек был одет в одни лишь купальные шорты.

Работники заведения, на крышу которого упал молодой австралиец, рассказали, что услышали грохот от удара и бросились на кухню, откуда донесся шум. Увидев тело через дыру в крыше, они сразу вызвали полицейских и спасателей, но иностранца уже было не спасти.

Друг погибшего австралийца, отдыхавший вместе с ним на Пхукете, рассказал, что они заселились в отель в Патонге 28 июня. В день происшествия Джошуа отправился в отельный бассейн на крыше здания. Там увлекавшийся паркуром уроженец Канберры решил пройти по внешнему ограждению, но не удержал равновесие.

Смерть Джошуа Корнелла произошла через месяц после гибели россиянки Евгении Смирновой, сорвавшейся с внешней лестницы между балконами седьмого и восьмого этажей в кондоминиуме The Emerald Terrace также в Патонге. Инцидент произошел поздно ночью 31 мая, погибшая россиянка и проводившие с ней время трое друзей в момент происшествия были пьяны, также в их квартире обнаружалсь марихуана в количестве 1 г. После смерти Смирновой им предъявили обвинения в преступной небрежности, повлекшей за собой гибель человека.

Комментируя тот инцидент, руководитель тайской полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн обратился к туристам с просьбой помнить о своей безопасности на отдыхе.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Жертвам визовых агентов готовы в лучшем случае дать ковидные продления, в худшем им придется покинуть страну
У Андаманских и Никобарских островов зафиксировали 17 подземных толчков за 24 часа
Таиланд ожидает 9,3 млн иностранных туристов по итогам 2022 года
Аэропорт Пхукета вернулся к нормальной работе после инцидента с ВПП
Серия землетрясений зафиксирована в 550 км от побережья Пхукета
Экстренные службы Пхукета приведены в повышенную готовность из-за непогоды
Срочный ремонт ВПП вызвал сбой в работе аэропорта Пхукета
Штормовое предупреждение объявлено на Пхукете
Phuket Smart Bus перешел на новое расписание с 1 июля
Район марины Yacht Haven останется без света 5 июля
Отключение света запланировано к востоку от Лагуны
Дальнобойщик погиб в дорожной аварии на севере Пхукета
На Пхукет пройдет конкурс среди молодых мастеров рабочих профессий
Спасатели Пхукета отработали действия при кораблекрушении
Мужчина покончил с собой на фоне проблем с алкоголем

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 