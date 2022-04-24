Пациентка подала жалобу на врачей за удаленный без ее согласия аппендикс

Студентка бангкокского университета Пияда Пиясо подала заявление в полицию, обвинив хирургов местной больницы в удалении аппендикса без ее разрешения. Делом занимается полицейский участок Чок-Чай, адвокат потерпевшей Ананчай Чайядет говорит, что планируется также подача жалобы в Медицинский совет Таиланда с требованием компенсации в 10 млн бат.

Новости Пхукета

25 Апреля 2022, 12:00 PM

Жительница Бангкока подала заявление против частной клиники, где ей удалили аппендикс, хотя изначально речь шла об устранении новообразования в тонком кишечнике. Фото: Artur Bergman / Flickr