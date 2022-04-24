Пациентка подала жалобу на врачей за удаленный без ее согласия аппендикс

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление господина Чайядета, в декабре прошлого года 22-летняя студентка Пиясо обратилась в одну из клиник района Лат-Пхрао с жалобой на боли в животе. После осмотра врачи клиники заявили, что обнаружили у нее три новообразования в тонком кишечники и предложили провести срочную операцию по удалению найденных опухолей. Женщина дала согласие на описанное хирургическое вмешательство.
После операции, как заявил адвокат, те же врачи сообщили пациентке, что в итоге не обнаружили новообразований в тонком кишечнике, но «нашли кисты на левом яичники и аппендиксе, и удалили только кисты» [цитата по Bangkok Post]. Пациентка, по словам ее представителя, была шокирована тем, что врачи провели не ту операцию, на которую она давала согласие.
Затем семья студентки отвела ее в другую больницу на рентген, «который показал, что ей удалили левый яичник и аппендикс». Господин Чайядет отметил, что семья попыталась получить компенсацию в первой клинике, но ответа не получила. По словам адвоката, потерпевшая обвиняет врачей в неправильной постановке диагноза и проведении хирургического вмешательства без должного разрешения. При этом сама операция обошлась подзащитной господина Чайядета в 300 тыс бат.