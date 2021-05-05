Пациентка Chalong Hospital скончалась на самоизоляции

Специалисты Vachira Phuket Hospital пытаются установить причины смерти 91-летней женщины, найденной 4 мая мертвой в своем доме в Кароне. Женщина находилась на самоизоляции после обнаружения COVID-19 у пациентки Chalong Hospital, где сама скончавшаяся в тот момент находилась на лечении. Сейчас медикам предстоит установить, мог ли коронавирус быть одним из факторов, приведших к смерти престарелой женщины.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Мая 2021, 03:30 PM

Работавший с телом медицинский персонал весь был в защитной экипировке и соблюдал все меры предосторожности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб