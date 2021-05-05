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Пациентка Chalong Hospital скончалась на самоизоляции

Специалисты Vachira Phuket Hospital пытаются установить причины смерти 91-летней женщины, найденной 4 мая мертвой в своем доме в Кароне. Женщина находилась на самоизоляции после обнаружения COVID-19 у пациентки Chalong Hospital, где сама скончавшаяся в тот момент находилась на лечении. Сейчас медикам предстоит установить, мог ли коронавирус быть одним из факторов, приведших к смерти престарелой женщины.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Мая 2021, 03:30 PM
Работавший с телом медицинский персонал весь был в защитной экипировке и соблюдал все меры предосторожности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Работавший с телом медицинский персонал весь был в защитной экипировке и соблюдал все меры предосторожности. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело 91-летней Пуан Кингкэу было обнаружено на полу ее спальни рядом с постелью. На место событий были вызваны спасатели, полиция и медики Phuket Provincial Hospital. Работавший с телом медицинский персонал весь был в защитной экипировке и соблюдал все меры предосторожности, а в самом доме затем была проведена санитарная обработка.

Больница Chalong Hospital, где у пациентки с диареей и головокружением позже был обнаружен еще и коронавирус, остается закрытой. Медперсонал и пациенты были отправлены на карантин или самоизоляцию в зависимости от степени контакта с зараженной. В частности, некоторые из пациентов (а также посещавшие их родственники) были отправлены не на домашнюю самоизоляцию, а на карантин в Dibuk Hospital. Очевидно, это не относится к скончавшейся Пуан Кингкэу.

Ранее директор Chalong Hospital Сучарт Ничаванна говорил, что больница планирует возобновить работу 10 мая.

 

 

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