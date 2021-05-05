Пациентка Chalong Hospital скончалась на самоизоляции

Тело 91-летней Пуан Кингкэу было обнаружено на полу ее спальни рядом с постелью. На место событий были вызваны спасатели, полиция и медики Phuket Provincial Hospital. Работавший с телом медицинский персонал весь был в защитной экипировке и соблюдал все меры предосторожности, а в самом доме затем была проведена санитарная обработка.
Больница Chalong Hospital, где у пациентки с диареей и головокружением позже был обнаружен еще и коронавирус, остается закрытой. Медперсонал и пациенты были отправлены на карантин или самоизоляцию в зависимости от степени контакта с зараженной. В частности, некоторые из пациентов (а также посещавшие их родственники) были отправлены не на домашнюю самоизоляцию, а на карантин в Dibuk Hospital. Очевидно, это не относится к скончавшейся Пуан Кингкэу.
Ранее директор Chalong Hospital Сучарт Ничаванна говорил, что больница планирует возобновить работу 10 мая.