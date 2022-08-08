Паб, где охранник застрелил посетителя, закрыли на 30 дней

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиуе подписал приказ о закрытии на 30 дней паба Sod в Пхукет-Тауне, где утром 1 августа охранник застрелил вооруженного мечом дебошира. Об этом сообщила PR-служба провинции. Впрочем, непосредственно о правомерности действий охраны официальные лица по-прежнему молчат. Признан только факт того, что заведение работало сверх разрешенных законом часов.

Новости Пхукета

8 Августа 2022, 05:32 PM

PR-служба Пхукета отчиталась о закрытии на 30 дней паба Sod, где охранник застрелил посетителя. Так власти отреагировали на тот факт, что заведение работало глубоко за полночь. Фото: PR Phuket

Официальное уведомление о временном закрытии было выдано руководству заведения 5 августа, срок действия запрета на работу – до 3 сентября. Указанная в приказе причина санкции гласит, что данное заведение «признано местом где совершаются противозаконные действия и поведение, противоречащие общественному порядку и нравственности».

В уведомлении, опубликованном PR-службой 5 августа, впервые указано название самого паба – Sod, что в зависимости от контекста можно перевести как «свежий» или «живой» (как в словосочетании «живая музыка»). Ранее заведение было известно как паб и караоке-бар Nai Mueang Phuket. Его адрес – 445/1 Phuket Rd, Talad Yai, Phuket Town, то есть оно действительно находится прямо напротив Таможни Пхукета и примерно в 200 м от Иммиграционного бюро Пхукета.

Как говорилось выше, приказ о временном запрете на работу заведения был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу, однако в опубликованном PR-службой сообщении перечислены более десятка полицейских руководителей, заявленных в качестве участвовавших в реагировании на ситуацию.

В изначальных новостных сообщениях об инциденте говорилось, что полиция была вызвана на место событий в 5:50 утра, а непосредственно выстрел прозвучал в районе 5:00. Однако в сообщении PR-службы лиц от 5 августа говорится уже о том, что все произошло «где-то после 4:00».

Согласно заявлению не названного менеджера заведения, посетители находились перед пабом в ожидании окончания дождя, который мешал им разъехаться по домам. А в районе 4:00, согласно показаниям того же менеджера, произошел сам инцидент.

27-летний житель Пхукет-Тауна по имени Трайтэвит «Гот» Чиндамайкун сперва поссорился с неназванной посетительницей, а затем напал на людей с мечом, «тяжело повредив одному человеку палец». В ответ охранник паба Чайват «Од» Чувонг применил имевшееся у него при себе огнестрельное оружие – 9-миллиметровый пистолет Glock. Охранник Чувонг произвел один выстрел в грудь господина Чиндамайкуна, убив того на месте.

Тело мужчины было затем обнаружено прибывшими полицейскими возле принадлежащего мужчине белого пикапа, более чем в 20 м от входа в паб. Следы крови на кузове автомобиля указывали, что застреленный посетитель упал на землю именно там.

Охранник Чувонг дождался полиции на месте событий и сразу передал правоохранителям пистолет, из которого стрелял. Согласно заявлению официальных лиц, мужчина не имел права находиться на работе с огнестрельным оружием, однако в сообщении властей ничего не говорится о предъявлении ему обвинений на этом основании (равно как нет информации о возбуждении против него какого-либо дела в принципе).

При этом ни полиция Пхукет-Тауна, ни центральный полицейский участок Пхукета до сих пор не прокомментировали происшествие в пабе Sod. Официальное сообщение от 5 августа, повторим, было опубликовано PR-службой администрации Пхукета.