Паб, где охранник застрелил посетителя, закрыли на 30 дней

Официальное уведомление о временном закрытии было выдано руководству заведения 5 августа, срок действия запрета на работу – до 3 сентября. Указанная в приказе причина санкции гласит, что данное заведение «признано местом где совершаются противозаконные действия и поведение, противоречащие общественному порядку и нравственности».
В уведомлении, опубликованном PR-службой 5 августа, впервые указано название самого паба – Sod, что в зависимости от контекста можно перевести как «свежий» или «живой» (как в словосочетании «живая музыка»). Ранее заведение было известно как паб и караоке-бар Nai Mueang Phuket. Его адрес – 445/1 Phuket Rd, Talad Yai, Phuket Town, то есть оно действительно находится прямо напротив Таможни Пхукета и примерно в 200 м от Иммиграционного бюро Пхукета.
Как говорилось выше, приказ о временном запрете на работу заведения был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу, однако в опубликованном PR-службой сообщении перечислены более десятка полицейских руководителей, заявленных в качестве участвовавших в реагировании на ситуацию.
В изначальных новостных сообщениях об инциденте говорилось, что полиция была вызвана на место событий в 5:50 утра, а непосредственно выстрел прозвучал в районе 5:00. Однако в сообщении PR-службы лиц от 5 августа говорится уже о том, что все произошло «где-то после 4:00».
Согласно заявлению не названного менеджера заведения, посетители находились перед пабом в ожидании окончания дождя, который мешал им разъехаться по домам. А в районе 4:00, согласно показаниям того же менеджера, произошел сам инцидент.
27-летний житель Пхукет-Тауна по имени Трайтэвит «Гот» Чиндамайкун сперва поссорился с неназванной посетительницей, а затем напал на людей с мечом, «тяжело повредив одному человеку палец». В ответ охранник паба Чайват «Од» Чувонг применил имевшееся у него при себе огнестрельное оружие – 9-миллиметровый пистолет Glock. Охранник Чувонг произвел один выстрел в грудь господина Чиндамайкуна, убив того на месте.
Тело мужчины было затем обнаружено прибывшими полицейскими возле принадлежащего мужчине белого пикапа, более чем в 20 м от входа в паб. Следы крови на кузове автомобиля указывали, что застреленный посетитель упал на землю именно там.
Охранник Чувонг дождался полиции на месте событий и сразу передал правоохранителям пистолет, из которого стрелял. Согласно заявлению официальных лиц, мужчина не имел права находиться на работе с огнестрельным оружием, однако в сообщении властей ничего не говорится о предъявлении ему обвинений на этом основании (равно как нет информации о возбуждении против него какого-либо дела в принципе).
При этом ни полиция Пхукет-Тауна, ни центральный полицейский участок Пхукета до сих пор не прокомментировали происшествие в пабе Sod. Официальное сообщение от 5 августа, повторим, было опубликовано PR-службой администрации Пхукета.