Озвучены цены на такси на Пхукете

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Джатуронг Кэукаси озвучил актуальную версию прейскуранта на услуги такси на острове. Список был опубликован после того, как господин Кэукасм выступил на местном радио утром 2 февраля. Глава PLTO в очередной раз заявил, что незнание актуальных расценок – ключевая проблема проблем в общении таксистов и их пассажиров.

Новости Пхукета

3 Февраля 2022, 06:07 PM

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Джатуронг Кэукаси. Фото: Radio Thailand Phuket

«Губернатор Наронг Вунсиеу уделяет большое внимание вопросу цен на услуги общественного транспорта», – заверил господин Кэукаси.

Ранее те же слова глава PLTO говорил в общении с журналистами после совещания официальных лиц, посвященного возможных стратегиям разрешения непрекращающихся проблем, связанных со стоимостью услуг такси на Пхукете.

При этом ни одна из стратегий не предусматривала пересмотра тарифов. Хотя, среди прочего, речь шла о том, чтобы позволить водителям Grab и такси со счетчиками (таксиметров) забирать пассажиров из точек, которые сейчас контролируют местные кооперативы и другие объединения водителей такси с зелеными номерами и минивэнов. Именно в такой локации (у Cafe del Mar) произошел последний из резонансных местных конфликтов между таксистом и туристами.

Что касается цен, то по данном вопросу господин Кэукаси сделал два противоречащих друг другу заявления. Сначала он сказала, что тарифы были установлены правительством, а потом заявил, что действующие цены – результат соглашения между местными властями и объединениями водителей.

Действующий сейчас прейскурант был утвержден губернатором Вунсиеу 29 октября 2021 года, то есть непосредственно перед открытием границ Таиланда по системе Test & Go, действие которой затем было приостановлено и возобновлено с 1 февраля.

Господин Кэукаси добавил, что в списках приведены максимальные тарифы. При этом таксисты и их пассажиры вольны договариваться об иных суммах.

«В сентябре-октябре прошлого года губернатор Вунсиеу отдал PLTO распоряжение наладить взаимодействие со всеми секторами для установления расценок на такси для туристов, пользующихся данной услугой во всех районах Пхукета. Губернатор Вунсиеу надеется, что туристы смогут догововариваться с водителями на основе этих тарифов, что поможет решить проблему злоупотреблений и манипуляций», – заявил господин Кэукаси.

По словам главы PLTO, установленные тарифы признаны справедливыми. Их размер рассматривали «все сектора, включая водителей, Туристическую ассоциацию Пхукета (РТА) и Туристическое управление Таиланда (ТАТ)».

При этом господин Кэукаси добавил, что PLTO нужно прилагать больше усилий в плане информирования о ценах «пассажиров и туристов».

«Таким образом они смогут использовать преимущество своего знания при согласовании стоимости поездки, что снизит вероятность обмана со стороны водителей. Если таксисты будут использовать эти честные тарифы, то смогут договариваться о стоимости поездки, которая устроит и водителя, и пассажира», – заявил глава PLTO.

«Стоимость может быть увеличена или уменьшена, к примеру на 50 бат в ту или иную сторону в зависимости от договоренности между водителем и пассажиром. Публикация прейскуранта поможет решить существующую проблему. Пассажиры и туристы будут знать размер тарифа и на этом основании смогут договариваться с водителями», – повторил господин Кэукаси.

С официальным прейскурантом можно ознакомиться здесь:

Из аэропорта;

Из Пхукет-Тауна;

Из Патонга;

Из Камалы;

Из Чернг-Талей;

Из Раваи;

Из Карона;

Из Ката;

Из Май-Кхао;

Из Най-Янга;

Из Лайана;

Из Ао-По;

Из Банг-Ронга;

С острова Сирэ;