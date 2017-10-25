Озвучено расписание церемоний на Пхукете в день Королевской кремации Администрация провинции Пхукет озвучила расписание мероприятий, которые будут проходить в Сапан-Хине в день Королевской кремации 26 октября. Новости Пхукета 25 Октября 2017 12:50:21 Репетиция Королевской кремации на Пхукете. Фото: Phuket NBT Расписание выглядит следующим образом: 7:00. Подготовка к церемонии возложения ритуальных цветов док май джан. Начало дежурства волонтеров и задействованных в организации мероприятий сотрудников государственных организаций. 9:00-15:00. Первый этап возложения ритуальных цветов док май джан. Сбор участников – в здании спорткомплекса, откуда желающие возложить цветы организованными группами будут отправляться к месту проведения церемонии. 15:00. Начало буддистской религиозной церемонии. Массовая молитва. Трансляция церемоний из Бангкока. 17:30. Начало второго этапа церемонии док май джан (в Бангкоке в этот момент Королевская урна будет доставлена в Королевский крематорий). 18:00-21:00. Культурная программа. 21:00. Общий сбор участников у реплики Королевского крематора. 22:00. Начало непосредственной кремации в Бангкоке. Сожжение ритуальных цветов док май джан на Пхукете.