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Озвучено расписание церемоний на Пхукете в день Королевской кремации

Администрация провинции Пхукет озвучила расписание мероприятий, которые будут проходить в Сапан-Хине в день Королевской кремации 26 октября.

Новости Пхукета

25 Октября 2017 12:50:21

Репетиция Королевской кремации на Пхукете. Фото: Phuket NBT
Репетиция Королевской кремации на Пхукете. Фото: Phuket NBT

Расписание выглядит следующим образом:

7:00. Подготовка к церемонии возложения ритуальных цветов док май джан. Начало дежурства волонтеров и задействованных в организации мероприятий сотрудников государственных организаций.

9:00-15:00. Первый этап возложения ритуальных цветов док май джан. Сбор участников – в здании спорткомплекса, откуда желающие возложить цветы организованными группами будут отправляться к месту проведения церемонии.

15:00. Начало буддистской религиозной церемонии. Массовая молитва. Трансляция церемоний из Бангкока.

17:30. Начало второго этапа церемонии док май джан (в Бангкоке в этот момент Королевская урна будет доставлена в Королевский крематорий).

18:00-21:00. Культурная программа.

21:00. Общий сбор участников у реплики Королевского крематора.

22:00. Начало непосредственной кремации в Бангкоке. Сожжение ритуальных цветов док май джан на Пхукете.
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