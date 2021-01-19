Озвучена дата следующего триатлона в Лагуне

Интегрированный курортный комплекс Laguna Phuket, который уже более четверти века проводит свои собственные соревнования по триатлону, анонсировал дату очередного мероприятия. 28-й по счету Laguna Phuket Triathlon (LPT) должен состояться в воскресенье, 21 ноября.

Новости Пхукета

19 Января 2021, 12:02 PM

Фото: Laguna Phuket Triathlon

Гвоздем программы, как и в прежние годы, станет классический триатлон, включающий заплыв на 1,8 км, велогонку на 50 км и финальный забег на 12 км. Также атлеты из Таиланда и зарубежных стран смогут принять участие в спринте (заплыв на 500 м, велогонка на 20 км и забег на 6 км). Кроме того, в программе останется введенный в прошлом году дуатлон, включающий забег на 4 км, велогонку на 50 км и забег на 12 км. Все состязания будут проводиться в один день. Согласно задумке организаторов, это должно обеспечить участниками запоминающийся опыт.

Регистрация спортсменов уже открыта на www.lagunaphukettri.com. При этом организаторы призывают участников не затягивать с записью, чтобы воспользоваться действующими до конца января скидками.

Также представители Лагуны напоминают, что соревнования проводятся курортным комплексом, так что участники могут с комфортом разместиться в одном из семи входящих в него отелей, располагающихся поблизости от зоны регистрации атлетов, а также стартовой и финишной линии. Кроме того, Laguna Phuket предлагает спортсменам специальные списки по факту регистрации или по промо-коду LPT2021 при бронировании напрямую через www.lagunaphukettri.com/travel/accommodation.

Получить дополнительную информацию можно на www.lagunaphukettri.com или по электронной почте info@lagunaphukettri.com.

Триатлон в Лагуне считается старейшим и самым успешным в Юго-Восточной Азии. В прошлом году британский журнал 220 Triathlon включил его в первую восьмерку лучших триатлонов мира в плане плавательной составляющей, а Let’s Do This назвал пятым лучшим триатлоном в мире. Более того, годом ранее Департаменте физического развития при Министерстве туризма и спорта выдал Лагуне награду за особый вклад в развитие спорта и физкультуры.

Победителем триатлона 2020 года на основной дистанции (плавание на 1,8 км в морской воде, велогонка на 50 км и забег на 12 км) стал атлет из Польши Кшиштоф Хадас, финишировавший с результатом 02:28:23. Вторым финишную линию пересек тайский спортсмен Джарай Джеранай, показавший результат 02:37:35. Третьим финишировал британец Кристофер Маскаренхас Кейес,одолевший дистанцию за 02:40:35.

Победительницей среди женщин стали спортсменка из Индонезии Инге Прасетйо, показавшая результат 03:06:17. Серебро досталось тайской атлетке Вансе Чатикаванит с результатом 03:17:16. Третьей стала еще одна тайка Пария Сонсмем, справившаяся с дистанцией за 03:20:25.

Кроме того, на триатлоне 2020 неожиданно дебютировал легендарный боец муай тай Сомбат (Буакао) Банчамек. Среди женщин сюрпризом стало появление тайской звезды Йоссавади (Йо) Хассадивичит.

В дисциплине спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км и забег на 6 км) лучшим среди мужчин стал Танадон Витсарутсин (01:04:42), лучшей среди женщин – Сарах Вирхиния Костейра (01:15:45).

В дебютном дуатлоне Laguna Phuket Duathlon (забег на 4 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км) лучшим среди мужчин стал Анан Суксрисин (02:33:26), а лучшей среди женщин – Печапиерин Лопес Де Леон (03:11:10).