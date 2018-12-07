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Оздоровительный курс «Движение как ключ к жизненной силе» в Outrigger Laguna Phuket

Дата/Время начала: 12 Января 2019, 07:00 AM - 12 Января 2019, 08:00 PM

Приглашаем вас принять участие в динамичной и насыщенной программе Raw Movement is the Key to Vitality в Outrigger Laguna Phuket. Вас ждет уникальный опыт, открывающий путь к здоровью и красоте. Обе эти ценности не приходят сами по себе, они требуют ДЕЙСТВИЯ. 7:00 – бег по системе HIIT – здоровый завтрак – мастер-класс номер 1 – «Пуленепробиваемый организм» Томаса Энберта – утренний перерыв на кофе – мастер-класс номер 2 «Ты это то, что ты ешь» Крейга Бертона – обед – мастер-класс номер 3 «Игры разума» Даррена Шербайна – перерыв на кофе во второй половине дня – мастер-класс номер 4 «Силовая тренировка» Боба Моргана – фитнес на пляже – ужин на берегу моря с напитками в течение трех часов.

С кем связаться: Даррен

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