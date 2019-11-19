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Отвлекшийся на телефон водитель сбил дорожный знак на главном шоссе Пхукета

Полиция предъявила обвинения водителю пикапа, отвлекшемуся на упавший телефон и сбившему дорожный знак на Thepkrasattri Rd. после полуночи 19 ноября. Мужчина обвиняется в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Ноября 2019, 03:32 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Cообщение о дорожной аварии в восьмом мубане тамбона Срисунтхорн поступило в полицейский участок Таланга в районе 1:30 ночи вторника, 19 ноября.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили черный пикап Toyota Hilux Vigo с сильно поврежденной передней частью кузова и спущенными передними колесами. Перед пикапом лежал сбитый автомобилем дорожный знак на бетонной опоре, также крупные куски бетона застряли под кузовом транспортного средства.

Водитель пикапа – 35-летний Рачанон Ануратнанон – сообщил прибывшим полицейским, что ехал в северном направлении и по ходу движения отвлекся от дороги, чтобы поднять упавший мобильный телефон. В этот момент пикап врезался в придорожный знак ограничения скорости.

Подполковник Киттипхум Тинтхаланг указал в своем рапорте о ДТП, что против водителя были выдвинуты обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности. Также офицер отметил, что господин Ануратнанон заявил ему, что причиненный ущерб покроет страховая компания.

В рапорте не указывается, с какой скоростью предположительно ехал господин Ануратнанон и был ли он после ДТП проверен на наличие в крови следов алкоголя и наркотиков. Впрочем, расследование обстоятельств аварии еще не завершено.ф

 

 

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