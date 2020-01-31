Отвлекший от руля бирманец перевернул саленг в Кату

Гражданин Мьянмы был госпитализирован после дорожной аварии, произошедшей сегодн утром в Кату.

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Полиция Кату получила сообщение о перевернувшемся на Wichit Songkram Rd. мотоцикле с боковой тележкой (саленге) в 10:40 утра пятницы, 31 января.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили стоящий практически вертикально саленг, рядом с которым сидел на разделительной линии его водитель, некий гражданин Мьянмы. Мужчина получил ушибы и ссадины и был доставлен в Vachira Hospital для оказания медицинской помощи.

Водитель рассказал полицейским, что отвлекся от руля, чтобы «подобрать что-то из тележки», в результате чего его саленг потерял управлением, врезался в мачту уличного освещения и перевернулся. При этом на фотографиях с места событий видно, что в тележке лежат лишь два мешка цемента.

Полиция Кату предъявила неназванному водителю саленга обвинения в опасном вождении, повлекшем порчу государственной собственности.