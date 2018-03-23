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Ответ на вопрос о возвращении европейского турпотока нашелся в Берлине

Пхукетский турбизнес вернулся с ITB 2018 с однозначной рекомендацией европейских коллег по поводу инфраструктуры.

Новости Пхукета

23 Марта 2018 17:20:39

Европейские партнеры прямо указали турбизнесу Пхукета на главную проблему, отпугивающую туристов из Европы. Эта проблема – инфраструктура. Фото: ТРА
Европейские партнеры прямо указали турбизнесу Пхукета на главную проблему, отпугивающую туристов из Европы. Эта проблема – инфраструктура. Фото: ТРА

Делегация пхукетского турбизнеса вернулась с отраслевой выставки International Tourism Bourse (ITB) 2018 с однозначной рекомендацией европейских коллег. Если Пхукет хочет вернуть популярность среди обеспеченных туристов из Европы, то острову необходимо решать инфраструктурные проблемы.

В этом году на выставку ITB в Берлине отправились представители двух десятков пхукетских компаний из индустрии гостеприимства и туризма, а возглавляли делегацию лидеры Туристической ассоциации Пхукета (РТА). Всего же выставка, являющаяся главным отраслевым мероприятием в мире, собрала 10 тыс. компаний и организаций из 186 стран, а число посетителей достигло 170 тыс. человек, при этом 110 тыс. были представителями туристической сферы. Как пояснил вице-президент РТА Бхуммикитти Руктэнгам, главной целью пхукетской команды было привлечение европейских туристов на Андаманское побережье в соответствии с меморандумом, который в прошлом году подписали провинции Пхукет, Краби и Пханг-Нга. При этом сам Пхукет делал акцент на свои традиционные козыри – пляжный отдых, тайскую культуру и свадебный туризм.

Господин Руктэнгам отметил, что стенд Пхукета на ITB пользовался большой популярностью у европейских коллег, с которыми обсуждались различные рабочие вопросы. Эти коллеги и указали пхукетской стороне на главную проблему острова с точки зрения премиальной европейской публики.

«На мероприятии мы получили отзывы о том, что Пхукет – хорошее место для отдыха, но с вопросами дорожного трафика, работы аэропорта и безопасности провинция справляется недостаточно хорошо», – заявил господин Руктэнгам.

По словам вице-президента РТА, недоработки в этих сферах приводят к тому, что уже знакомые с Пхукетом туристы из Европы для повторных поездок на Андаманское море выбирают, к примеру, Кхао-Лак в провинции Пханг-Нга. По словам господина Руктэнгама, соответствующий тренд наблюдается на рынках Великобритании, Швейцарии, Германии и Скандинавии. При этом остров по-прежнему остается популярным у китайцев и россиян, посещающих его впервые и с регионом не знакомых.

«Я думаю, что правительство и частный сектор должны сообща взяться за решение указанных проблем, чтобы сохранить европейских туристов», – заявил господин Руктэнгам.

Отметим, что из Берлина делегация пхукетского турбизнеса отравилась не домой, а в двухдневное турне по Восточной Европе. В частности, 12 марта роуд-шоу было проведено в Варшаве, а 13 марта – в Праге. Оба этих рынка туристический бизнес Таиланда считает перспективными. По словам господина Руктэнгама, и Польша, и Чехия демонстрируют позитивную динамику турпотока в Королевство, и роуд-шоу должны укрепить тренд.

«Мы полагаем, что число туристов из Восточной Европы, включая Польшу и Чехию, увеличится в следующем году. Что касается других европейских рынков, то мы тщательно следим за ситуацией, поскольку свое влияние оказывают многие факторы, такие как состояние конкретных европейских экономик», – заявил господин Руктэнгам.

«Если все пойдет хорошо, мы ожидаем роста турпотока на Пхукет и с других рынков», – добавил вице-президент РТА.

– Джирарат Ракджамрун

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