Отсутствие поблажек для трудовых мигрантов не беспокоит бизнес Пхукета Лидеры индустрии гостеприимства Пхукета заверяют, что готовы привести бизнес в соответствие с новыми требованиями закона. Сираписит Бунчучип 2 Августа 2018 10:00:00 Фото: Сириписит Бунчучип Лидеры туристической отрасли Пхукета, в отличие от своих коллег на национальном уровне, оказались отнюдь не обеспокоены изменениями в правилах найма трудовых мигрантов. Ранее в этом году власти Таиланда объявили о том, что правило «четыре тайца на иностранца» должно стать всеобщим, то есть распространяющемся также на граждан Мьямы, Лаоса и Камбоджи (закон формально вступил в силу 1 июля). Изначально бизнес высказывал опасения относительно негативного эффекта для отельной и ресторанной отраслей. Однако опрошенные The Phuket News представители островного бизнеса заявили, что эффект будет минимальным. И в любом случае бизнесу придется подстроиться под законодательные требования. Первые опасения Напомним, за несколько месяцев до вступления закона в силу председатель Тайской федерации промышленности (FTI) Супант Монгконсутхри в беседе с Bangkok Post прогнозировал, что отказ от свободного найма мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи оставит без доступной рабочей силы предприятия малого и среднего бизнеса. Общая мысль сводилась к тому, что на определенные работы тайцы идти не желают, и именно поэтому бизнесу приходится нанимать менее требовательных мигрантов. «В стране широко наблюдается дефицит рабочей силы, заставляющий предпринимателей нанимать трудовых мигрантов из соседних стран», – указывал господин Монгконсутхри и называл предложения правительства несвоевременными. По оценкам господина Монгконсутхри, количество организаций среднего и малого бизнеса в стране составляет около 3 млн (99,7% от всех компаний), общий штат сотрудников – 11 млн человек, количество занятых в работе трудовых мигрантов – 10 млн человек (включая легально и нелегально трудоустроенных). «Малым и средним предприятия очень трудно искать местных работников, потому что большинство вакансий предполагают физический труд, в частности, работу официантами, уборщиками, строительными рабочими и рыбаками. Эти позиции закрывают мигранты», – делился своими соображениями глава FIT. В ходе обсуждения инициативы президент Тайской ассоциации отелей (ТНА) Супаван Таномкиетипум указывала на то, что новые требования негативно скажутся на «небольших и независимых отелях, а также отелях в приграничных районах, нанимающих большое число иностранцев». То же самое она говорила и о ресторанах. «Новое законодательство не затронет пятизвездочные гостиницы, поскольку большинство сотрудников в них – местное население. Однако он ударит по ресторанам и продуктовым магазинам, поскольку они зависят от труда мигрантов», – говорила госпожа Таномкиетипум. В качестве защитной меры она говорила о намерении ТНА обратиться к правительству повысить процент разрешенной численности трудовых мигрантов в компании с 20% до 30%. Впрочем, до сих пор нет информации о том, был ли направлен этот запрос. Ситуация на Пхукете В беседе с The Phuket News тяжеловес островной отрасли туризма Бхуритт Масвонгсса (сейчас он также является членом совета при Министерстве туризма) согласился с тем, что в сфере услуг на Пхукете действительно высока потребность в трудовых мигрантах. «Граждане Таиланда не хотят работать на низовых позициях, таких как стюарды, садовники, уборщики и, конечно же, официанты. Когда у нас нет местных соискателей на такие позиции, мы нанимаем мигрантов. Тайцы просто не хотят заниматься такой работы из особенности образовательной системы и социальных норм. Тайская молодежь хочет получить высшее образование и работу с высокой зарплатой. В результате низовые позиции не интересуют их», – подтвердил господин Масвонгсса. «В индустрии гостеприимства большинство работодателей нанимают иностранцев для выполнения подобной работы. Одновременно растет число мигрантов на более высоких позициях, к примеру, среди сотрудников на ресепшене, поскольку соискатели развивают языковые навыки и зачастую тайский персонал может быть не столько компетентен», – отметил он. В беседе с Bangkok Post владелец Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel Дэча Тангсин указывал, что, по его мнению, в труде мигрантов более заинтересованы отели в туристических провинциях, а не в столице. Как утверждал господин Тангсин, на долю мигрантов «в таких местах как Пхукет может приходиться до половины персонала отеля». Впрочем, на самом Пхукете проблем по-прежнему не ожидают, в чем The Phuket News заверил Рангсиман Кингкэу, вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА). «Большинство входящих в ассоциацию работодателей всегда следуют требованиям закона, так что поводов для беспокойства нет. Раньше у нас могли быть опасения, но кооперация между членами РТА очень хорошая. Маловероятно, что возникнут проблемы. Впрочем, нововведение может сказаться на смежных секторах бизнеса. Как бы то ни было, все стороны должны соблюдать требования закона», – заявил господин Кингкэу. При этом вице-президент РТА согласился с тем, что в индустрии гостеприимства Пхукета работает значительное число трудовых мигрантов, причем занимаются они не только простым физическим трудом, но и работой, которая требует определенной квалификации. «Изменение законодательства может иметь некоторый эффект, но в том, что касается иностранной рабочей силы, бизнес обязан подстроиться под законодательство», – добавил господин Кингкэу. Труд в цифрах Пхукетские отельеры, как следует из приведенных выше цитат, признают важность трудовых мигрантов для отрасли, но одновременно утверждают, что готовы привести свой бизнес в соответствии с требованиями законодательства. При этом речь идет о десятках тысяч сотрудников. Глава пхукетского офиса Управления трудоустройства Каттия Пандет в беседе с The Phuket News отметил, что сейчас на острове работают 47,2 тыс. трудовых мигрантов. И это только те, о которых ведомство в курсе. «Сколько на Пхукете нелегальных трудовых мигрантов, мы просто не знаем», – заявил он корреспонденту редакции. Крайний срок регистрации трудовых мигрантов по всей стране истек 30 июня, так что данные у чиновников довольно свежие. По словам министра труда Адуна Сангсингкео, не зарегистрировавшихся мигрантов с 1 июля начали высылать из страны. Впрочем, на Пхукете никаких массовых облав не проводится. В этом The Phuket News заверил господин Пандет. «Мы проводит выборочные проверки и совместные проверки с полицией в Кату и Вичите», – указал он. Как напомнил господин Пандет, за каждого нелегально нанятого трудового мигранта работодателю грозит штраф в размере 5-50 тыс. бат. Наказание за повторное нарушение – 50-200 тыс. бат штрафа и до года тюрьмы. «Также работодателю будет запрещено нанимать иностранцев на срок до трех лет», – добавил господин Пандет. Работнику-нелегалу, в свою очередь, грозит штраф в размере 5-50 тыс. бат и депортация. «Впрочем, с момента начала кампании никаких нарушений на Пхукете мы не выявили», – отметил глава местного офиса Управления трудоустройства.