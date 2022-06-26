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Отмену коронавирусных ограничений оформили в виде приказа по Пхукету

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ по провинции, закрепляющий новые правила работы заведений ночной жизни в рамках очередного этапа смягчения коронавирусных ограничений, а также новые правила въезда в страну с 1 июля.

Новости Пхукета

26 Июня 2022, 11:24 PM
Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ губернатора от 25 июня. Фото: PR Phuket

Приказ от 25 июня отменяет предыдущие распоряжения о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и приводит действующие на Пхукете правила в соответствии с тем, что было озвучено по итогам заседания Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) 17 июня.

В частности, отменяется требование о Thailand Pass для прибывающих на Пхукет иностранцев. Также приказом фиксируется снятие запрета на постоянное ношение масок «во всех местах, кроме жилища и личного автотранспорта».

Отдельно в распоряжении оговаривается отмена карантинных и прочих мер для лиц, прибывающих из-за рубежа по морю – на яхтах и других судах. Они с 1 июля въезжают на Пхукет по общим правилам для пассажиров морского и наземного транспорта.

Заведениям общепита разрешается вернуться к обычным правилам продажи и употребления спиртных напитков «в соответствии с релевантными законами, правилами и регулирующими документами для конкретного заведения». При этом подчеркивается необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности, предписанных профильными госведомствами. То же самое относится и к прочим правилам – вместо экстренных коронавирусных распоряжения в силу вступают обычных законы и регулирующие документы, действовавшие до пандемии.

Что касается массовых мероприятий, то они могут организовываться «подобающим образом в строгом соответствии с медицинскими предписаниями правительства». Мероприятия с числом участников свыше 2 тыс. человек требуют разрешения властей на проведение.

При этом в приказе не говорится о том, что он вступает в силу с 1 июля, что допускает трактовку документа как уже действующего с 25 июня.

 

 

 

 

 

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