Отлов и стерилизацию макак возобновили на Пхукете

Власти Пхукета вняли просьбам жителей восточных окрестностей Пхукет-Тауна и начали очередной раунд кампании по отлову и стерилизации местных макак, докучающих населению Soi Kingkaew 9 и окрестностей. Впрочем, претензии к макакам не ограничиваются тем, что они забираются на придомовые территории и портят оставленные без присмотра вещи. Обезьяны также могут быть разносчиками заболеваний, представляющих угрозу для человека. Да и зубы рассерженной макаки тоже не сулят человеку ничего хорошего.

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Специалисты по дикой фауне во главе с директором образовательного центра при природном заказнике Khao Phra Thaew приехали на Soi Kingkaew 9 в четверг, 20 апреля, и сразу принялись сооружать там привычный вольер-ловушку для макак. Впрочем, в этот раз местные работники были не одни. Как сообщил директор центра Понгчарт Чоыхом, к отлову макак в Рассаде были привлечены сотрудники заказника Phanthai Norasing из провинции Самут-Сакхон.

Комментируя очередной отлов, господин Чоыхом подтвердил, что местные жители продолжают жаловаться на макак, «постоянно приходящих раздражать людей и уничтожать имущество жителей небольших переулков в сообществе Кинг-Кэу-Утхит».

Ранее господин Чоыхом в беседе с The Phuket News приводил список семи обезьяньих угодий на Пхукете. В перечень вошла и указанная часть Рассады, полностью он выглядит так: холм Ранг, холм То-Сэ (Манки-Хилл), Soi Thachean, Soi Kingkaew 9, остров Сирэ, пирс в Банг-Ронге и деревня на мысе Яму. То есть макаки на Пхукете до сих пор обитают не только в глухих прибрежных деревнях, но и в прямом смысле слова в центре Пхукет-Тауна.

Проект по отлову и стерилизации макак реализуется централизованно и на средства административной организации всей провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), а не с использованием бюджетов районных властей. Заявленные цели – «защита местных жителей и туристов от проблем, которые могут создавать обезьяны, а также от заразных болезней, способных передаваться от обезьяны к человеку», говорил господин Чоыхом в 2020 году.

Про продолжительность нынешнего отлова макак в Рассаде и целях количественных таргетах по стерилизации господин Чоыхом ничего не сказал. В 2020 году отлов в Таланге и Пхукет-Тауна продолжался три дня. В общей сложности поймали порядка 200 обезьян, которые прошли стерилизацию и медосмотр, после чего были выпущены в джунгли в природном заказнике Khao Phra Thaew.

Впрочем, самой резонансной была первая фаза кампании в 2018 году, когда две стаи пхукетских приматов были в полном составе выселены с Пхукета на небольшие острова Ко-Тханан и Ко-Пайю в заливе Пханг-Нга. Перед депортацией приматов стерилизовали, а на островах установили поилки, чтобы макаки не испытывали дефицита воды. Пропитанием их должны были обеспечить местные джунгли.

Также в рамках кампании периодически устанавливаются новые информационные щиты в местах обитания макак, таких как Кхао-Ранг и Кхао-То-Сэ в Пхукет-Тауне. Туристов предупреждают о том, что обезьяны могут серьезное покусать, если их рассердить. При этом поводом для вспышки агрессии может стать отказ угостить примата чем-нибудь вкусным или попытка отобрать у него приглянувшийся ему смартфон. Нападения макак на людей, в частности, неоднократно просходили на Манки-Хилл. В одном из случаев обезьяна прокусила артерию туристу из России.

С правилами общения с пхукетскими макаками можно ознакомиться здесь.