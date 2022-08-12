Открытый чемпионат Таиланда по карате-до пройдет на Пхукете

Пхукет готовится принять очередное крупное спортивное событие с участниками со всего Таиланда и из-за рубежа. С 19 по 23 августа на острове пройдет Открытый чемпионат Таиланда по карате-до 2022.

Новости Пхукета

13 Августа 2022, 10:00 AM

Изображение: www.facebook.com/thailandopenkarate2022

В четверг, 11 августа, в здании администрации провинции состоялось совещание, посвященное подготовке к спортивному событию. На встрече председательствовал вице-губернатор Пичет Панапонг, также присутствовали представители оргкомитета соревнований и профильных офисов государственных ведомств.

Пятидневные соревнования будут проходить в университете Phuket Rajabhat University, официальным отелем выбран Phuket Boat Lagoon Hotel.

Ожидается, что участие в Открытом чемпионате Таиланда примут около 800 спортсменов из более 20 стран. Турнир предполагает широкий спектр возрастных групп – состязаться будут каратисты самых разных уровней, от осваивающих это боевое искусство детей до каратистов-олимпийцев. Кроме того, ожидается более тысячи болельщиков.

Открытый чемпионат Таиланда по карате-до впервые будет проходить за пределами Бангкока и будет являться частью международного фестиваля спортивного туризма на земле, на море и в воздухе, объединяющего различные события в провинциях Пхукет, Сонгкхла, Сатун, Пхаттхалунг, Краби, Пханг-Нга и Сураттхани.