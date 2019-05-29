Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Открытие тоннеля в Чалонге запланировано на ближайшую пятницу

Тоннель в Чалонге должен открыться для движения транспорта в ближайшую пятницу (31 мая).

Варанья Промпинпарат

29 Мая 2019, 02:37 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

Как заявил «Новостям Пхукета» глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханут, компания-подрядчик обещает завершить все работы 30 мая, то есть в последний день несколько раз продленного контракта. Следующим утром ведомство проинспектирует объект и (если не возникнет никаких нареканий) откроет тоннель для движения транспорта.

«Утром 31 мая мы проинспектируем тоннель и убедимся, что все системы в нем, особенно электрика, работают. Затем он будет открыт для движения», – заявил господин Лоханут.

Движение в тоннеле будет двусторонним, по одной полосе в каждую сторону. Ширина полос в 3,5 м должна позволить туристическим автобусам без проблем разъезжаться под землей, заверил господин Лоханут.

Менеджер проекта Сомкиет Йимпонг в беседе с «Новостями Пхукета» добавил, что текущий уровень готовности проекта – 98%. При этом на вопрос о том, точно ли тоннель будет открыт 31 мая, он ответил с меньшей уверенностью, чем его непосредственный руководитель.

«Подрядчик пообещал, что все будет сделано 30 мая, но перед открытием тоннеля мне необходимо проинспектировать объект. Если я найду какие-либо дефекты, влияющие на безопасность, то подрядчику придется их устранить. Я смогу подтвердить открытие тоннеля 30 мая, когда завершу свою инспекцию», – заявил господин Йимпонг.

Также 30 мая должны быть завершены работы над декоративной башней с бутоном лотоса, украшающей кольцевую развязку над тоннелем. Таким обарзом общий срок реализации проекта составит почти четыре года. Контракт с подрядчиком был подписан в июле 2015 года.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Кондоминиум в Патонге ответил на обвинения в сливе сточных вод в море
Полиция разыскала мужчин, ограбивших туристку в Раваи
Гражданка Швеции поблагодарила полицию за помощь в репатриации тела погибшего гражданского мужа
Часть Кату останется без водоснабжения 29 мая
Кондоминиум в Патонге обвинили в сливе сточных вод в море
Операторам туристических судов пообещали улучшенные уведомления о погоде
У островов Майтон и Хэ подняли со дна 230 кг мусора
Пляжи Нуй и Фридом обещают очистить от нелегальных построек за два месяца
Таксист госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с коллегой
Конфликт двух коллег-бирманцев завершился убийством
Два человека пострадали в аварии на главном шоссе Пхукета
Часть Кату останется без электричества днем 28 мая
Водитель перевернувшейся фуры с рисом избежал возбуждения дела
Напавшим на скорую помощь добавят обвинений
Найденную на дне старинную пушку передадут главному музею Пхукета

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 