Открытие тоннеля в Чалонге запланировано на ближайшую пятницу

Тоннель в Чалонге должен открыться для движения транспорта в ближайшую пятницу (31 мая).

Варанья Промпинпарат

Как заявил «Новостям Пхукета» глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомвонг Лоханут, компания-подрядчик обещает завершить все работы 30 мая, то есть в последний день несколько раз продленного контракта. Следующим утром ведомство проинспектирует объект и (если не возникнет никаких нареканий) откроет тоннель для движения транспорта.

«Утром 31 мая мы проинспектируем тоннель и убедимся, что все системы в нем, особенно электрика, работают. Затем он будет открыт для движения», – заявил господин Лоханут.

Движение в тоннеле будет двусторонним, по одной полосе в каждую сторону. Ширина полос в 3,5 м должна позволить туристическим автобусам без проблем разъезжаться под землей, заверил господин Лоханут.

Менеджер проекта Сомкиет Йимпонг в беседе с «Новостями Пхукета» добавил, что текущий уровень готовности проекта – 98%. При этом на вопрос о том, точно ли тоннель будет открыт 31 мая, он ответил с меньшей уверенностью, чем его непосредственный руководитель.

«Подрядчик пообещал, что все будет сделано 30 мая, но перед открытием тоннеля мне необходимо проинспектировать объект. Если я найду какие-либо дефекты, влияющие на безопасность, то подрядчику придется их устранить. Я смогу подтвердить открытие тоннеля 30 мая, когда завершу свою инспекцию», – заявил господин Йимпонг.

Также 30 мая должны быть завершены работы над декоративной башней с бутоном лотоса, украшающей кольцевую развязку над тоннелем. Таким обарзом общий срок реализации проекта составит почти четыре года. Контракт с подрядчиком был подписан в июле 2015 года.





