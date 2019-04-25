Запланированное на середину апреля открытие тоннеля в Чалонге отложено на конец мая. Текущая готовность проекта – 85%.

Варанья Промпинпарат

По состоянию на 24 апреля строители успели завершить лишь 85% работ по прокладке и оборудованию тоннеля под кольцом Чалонга. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в районе 28 мая. Соответствующее заявление в беседе с «Новостями Пхукета» сделал господин Сомкиет Йимпонг, исполняющий обязанности менеджера проекта от лица пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

Как пояснил господин Йимпонг, строители еще не завершили декоративную конструкцию, которая должна украсить кольцо Чалонга. Кроме того, в самом тоннеле не завершена установка освещения и необходимого оборудования (насосов для откачки воды, вентиляционной системы).

Также на следующей неделе (начиная с 30 апреля) рабочие будут укладывать новое дорожное покрытие непосредственно на кольце Чалонга. В связи с этим дорожное движение в течение двух дней будет затруднено, но полное закрытие кольца все же не планируется.

На вопрос о том, какое официальное название получит тоннель после сдачи в эксплуатацию, господин Йимпонг ответить затруднился. По его словам, никакой информации по этому вопросу он не получал. Дата официального открытия тоннеля также пока не определена.