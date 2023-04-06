Открытие плавучего пляжного клуба на Пхукете остается под вопросом

Новая инспекция на борту Yona Beach Club не дала ответа на вопрос о том, когда первый на Пхукете плавучий пляжный клуб может начать принимать посетителей. Официальные лица во главе с капитаном ВМФ Критом Кхлыбматом осмотрели переоборудованную в клуб баржу 5 апреля, однако итоговый вердикт сводится к тому, что клуб откроется, если его оператор удовлетворит все требования властей. Каких-либо сроков названо не было.

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Новость о возможном открытии первого плавучего пляжного клуба на Пхукете получила большой резонанс в начале года, когда судно Sawasdee (оно же – Yona Beach Club) прибыло в Патонг. Впрочем, официальные лица поспешили охладить энтузиазм потенциальных посетителей, заявив, что сперва оператору нужно решить все юридические вопросы, связанные со своим бизнесом. Плавучие рестораны на Пхукете существуют во множестве, однако к Yona Beach Club требования оказались гораздо серьезнее. В сообщениях властей, опубликованных по итогам последней инспекции 5 апреля, приводится внушительный список ведомств, требования которых должны быть удовлетворены.

Новую проверку судна Yona/Sawasdee, которое сейчас находится у мыса Яму на восточном побережье Пхукета, проводил Центр обеспечения законности на море по третьему региону (ThaiMecc 3), входящий в состав базирующегося на острове третьего командования ВМФ. В роли руководителя группы ревизоров выступил упомянутый выше капитан Кхлыбмат, заместитель начальника ThaiMecc 3. Вместе с ним на мыс Яму приехали глава округа Кату Тхитиват Бункит (там клуб планирует работать), представители властей Таланга (там судно работает), сотрудники морской полиции и других ведомств, а также неназванные «жители Патонга».

В отчете об инспекции подробно перечисляется, какое ведомство отвечает за какие вопросы работы плавучего пляжного клуба и, соответственно, должно одобрить его функционирование. Вопросы безопасности гостей находятся в ведении Морского департамента, утилизация отходов и возможные риски для экологии – сфера Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), пхукетский офис Департамента акцизов должен проверить все, что относится к продаже на борту спиртных напитков и сигарет, а офис Департамента охраны труда – условия работы сотрудников клуба.

В ходе инспекции 5 апреля официальные лица дали рекомендации и указания оператору Yona Beach Club, однако ничего не было сказано о сути этих рекомендаций и их отличиях от тех, что давались ранее. Само судно Sawasdee ранее было зарегистрировано просто как пассажирское, а затем подало заявку на лицензию, разрешающую также продажу еды и напитков на борту. О текущем статусе никакой информации нет.

Также непонятно, что именно по-прежнему беспокоит чиновников в плане безопасности. В предыдущих сообщениях указывалось (и подтверждалось фотографиями из отчетов официальных лиц), что на борту есть и средства пожаротушения, и спасательные платы, и спасжилеты для людей.

Вопрос о том, судно рассчитано на 500 человек, тоже выглядит странно, поскольку такие лодки на Пхукете уже есть. Хотя сам капитан Кхлыбмат до этого сравнивал Sawasdee/Yona не с экскурсионными судами, а с круизными лайнерами. И в его трактовке сравнение выходило не в пользу клуба, поскольку он, в отличие от лайнера, не будет привозить в Патонг потенциальных клиентов для местных магазинов и баров.

При этом заслуживающий внимания комментарий сделал глава DMCR по девятому региону Сучарт Раттарынгсри, который указал на новизну самой идеи плавучего пляжного клуба, хотя и не пояснил, чем Yona Beach Club будет принципиально отличается от катамарана для вечеринок, кроме размеров.

«Ведение такого бизнеса попадает под действие многих законов. Если разрешить ему открыться, другие операторы последуют примеру. Нужны четкие меры для предотвращения ущерба морских и прибрежным ресурсам», – заявил глава DMCR по девятому региону.

«Будет ли судно работать как клуб или нет, зависит от законодательных предписаний и требований, соответствие которым должно рассмотреть каждое отдельное ведомство. Но лодка не получит разрешения на работу, если не будет удовлетворять законам», – подвел итоги инспекции 5 апреля капитан Кхлыбмат из ThaiMECC 3. О каких-либо нарушения, выявленных в ходе последней проверки, не сообщалось.