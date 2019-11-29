Открытие отделения CanCham в Южном Таиланде

Дата/Время начала: 14 Декабря 2019, 04:00 PM - 14 Декабря 2019, 07:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Тайско-канадская торговая палата CanCham с удовольствием прилагает вас на вечер в честь открытия отделения организации по южному Таиланду. Мероприятие пройдет в Thanyapura с 16:00 до 19:00. Программа будет включать следующие презентации:

Тайско-канадская двухсторонняя торговля и инвестиционные возможности; Bombardier Transportation; Цифровая трансформацию и переход к Е-бизнесу, внедрение соответствующих практик бизнесом и органами власти в южном Таиланде.

В роли специальных гостей на мероприятии выступят Санджив Чоудхури, поверенный в делах посольства Канады в Бангкоке; Джон Стивенс, президент CanCham Thailand; Раджив Парраб, член руководящего совета и директор CanCham Thailand, генеральный директор A&II (Thailand) Co., Ltd. Надеемся, что вы найдете возможность присоединиться к нам. Ответы на имеющиеся вопросы можно получить по эл. почте ed@canchamthailand.org и телефону 096 563 6198. Пожалуйста, бронируйте места через http://bit.ly/CanCham-South.