Открытие больницы в Чалонге запланировали на апрель 2019 года

Официальное открытие больницы в Чалонге должно состояться в апреле следующего года, при этом вопрос о закупке медицинского оборудования для Chalong Hospital пока не решен.

Таньялак Сакут

29 Октября 2018, 09:55 AM

Фото: Таньялак Сакут

О том, что открытие Chalong Hospital запланировано на апрель следующего года, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказал директор строящейся больницы Чучарт Нитваттана.

«Больница Chalong Hospital будет открыта в апреле следующего года в соответствии с планом по снижению нагрузки на основные государственные больницы провинции. С запуском тоннеля Chalong Underpass дата открытия больницы никак не связана. Мы движемся в соответствии с нашим планом», – заявил доктор Нитваттана.

Директор больницы напомнил, что план предусматривает поэтапное открытие комплекса. Сперва в Чалонге был открыт центр неотложной медицинской помощи, в апреле следующего года заработает отделение амбулаторного обслуживания пациентов, в июне – стационар на 30 коек. В течение следующих пяти лет стационар будут расширен до 150 коек.

По словам доктора Нитваттаны, закупка медицинского оборудования также будет проводиться поэтапно. При этом финансовая сторона вопроса по-прежнему туманна.

«Препятствие состоит в том, что мы подали заявку на выделение бюджета на оборудование в 2019 фискальном году, но заявка одобрена не была. Поэтому нам придется подавать ее заново в рамках бюджета 2020 года. Собственного бюджета у нас нет. В настоящий момент вся работа ведется через Vachira Hospital», – заявил господин Нитваттана.

Напомним, что открытие больницы в Чалонге было анонсировано еще в 2015 году. Тогда Управление здравоохранения Пхукета (РРНО) расчитывало, что строительство займет около двух лет, и Chalong Hospital откроется к началу 2018 года.