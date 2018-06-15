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Открой свое сердце – благотворительный вечер Lions Club of Phuket Pearl

Дата/Время начала: 30 Июня 2018 19:00:00 - 30 Июня 2018 22:30:00

Объединение Lions Club of Phuket Pearl приглашает на благотворительный ужин Open Your Heart (Открой свое сердце) от шеф-повара Паскаля Жедена. Цель мероприятия – сбор средств на постоянно реализуемые проекты клуба по поддержке нуждающихся членов пхукетского сообщества в различных сферах жизни. Ужин пройдет 30 июня 2018 года в ресторане La Boucherie в Чалонге с 19:00 до 22:30 вечера. Мы расчитываем на то, что наша цель служить людям будет достигнута с успехом. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы по эл. почте contact@thai-bd.com и телефону 082-444-0555.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Наттапорн
Адрес : La Boucherie Chalong

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