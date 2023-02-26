Отключения воды запланированы в центральной и южной частях Пхукета

Жители южной и центральной частей Пхукета останутся без воды на несколько часов 27 и 28 февраля. Краткосрочные отключения связаны с тестированием систем водоснабжения методом ступенчатого изменения нагрузки. Однако в одном из случаев речь идет о чистке оборудования и дата окончания работ не указана.

Новости Пхукета

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) сообщил о планирующихся отключениях в четырех отдельных уведомлениях. В трех из них говорится о перебоях 27 февраля, в четвертом – 28 февраля. График ожидаемых отключений следующий:

27 февраля. Отключение с 9:00 утра и до окончания работ по чистке систем на станции в Банг-Джо. Затронут будет тамбон Паклок, в частости, Promphan Village и Soi Yam.

27 февраля. Отключение в Раваи в связи со степ-тестом с 10:00 до 11:00 утра. Затронут будет участок Wiset Rd. от школы к югу от кольца Чалонга до Sai Yuan Rd.

27 февраля. Отключение в Вичите и Чалонге в связи со степ-тестом с 21:00 до 00:00. Затронут будет участок Chao Fa West Rd. от Phuket Villa Village 2 и 5 до So Naya. Также в уведомлении упомянуты Rinwut Village, Land and Houses 88, Jomthong Thani, Soi Luang Pho Chaem.

28 февраля. Перебои в связи со степ-тестом в центральной части Пхукета с 21:00 до 23:00. В качестве зоны отключения упомянуты перекресток в Банг-Джо, шоссе Srisoonthorn Rd., пляж Сурин, Камала и Чернг-Талей.

PWA просит жителей запасать воду для бытовых нужд заранее. При длительных отключениях ведомство считает нормой 200 л в сутки на человека, но таких перебоев в этот раз не предвидится. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 (PWA на Пхукете) и 1662 (общенациональная горячая линия).