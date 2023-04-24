Отключения воды запланированы на Пхукете на 24-27 апреля

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) выпустил серию уведомлений о временных перебоях с водой в разных районах острова. Причины – тестирование инфраструктуры методом ступенчатого изменения нагрузки, ремонт труб и другие работы в период с 24 по 27 апреля.

Новости Пхукета

24 Апреля 2023, 06:00 PM

PWA будет проводить различные работы на инфраструктуре водоснабжения 24-27 апреля. Фото: PWA

Первыми отключения ощутят жители Вичита, чьи дома находятся в районе кольцевой развязке Muang Thong Circle между Chao Fa East Rd. и Sakdidet Rd. Там воды не будет с 21:00 до 23:00 понедельника, 24 апреля. В зону отключения попадают Soi Gowna, Soi Suwanna, Soi Sao-ngern, Soi Thanit Turakij, Sakdidet Rd., Soi Hok Huad и Soi Naethonthip.

Утром 25 апреля перебои ожидаются к югу от кольцевой развязки Chalong Circle. С 10:00 до 11:00 без воды останется участок Wiset Rd. от Muang Phuket School до Saiyuan Rd в Раваи.

Также 25 апреля проблемы с водоснабжением вероятны в Ко-Кэу. С 21:00 до 23:00 перебои ожидаются в районе дилерского центра Toyota на Bypass Rd., а также на Soi Koh Kaew 1-11 и в поселках Sri Suchart 2; Rock Garden 2, 3, 5; Permsinthani; на Soi Pruyai и Soi Lookkaew.

В среду, 26 апреля, без воды останется часть Патонга от кольцевой развязки Khai Mook до водоочистной станции, включая Phra Metta Rd. и Pracha Nukro Rd. Водоснабжение будет отключено в 10:00 утра и возобновлено «после окончания работ».

Наконец, 27 апреля, перебои ожидаются в центральной части острова. С 21:00 до 23:00 без воды должны остаться неуказанные районы в Чернг-Талей, включая Сурин, а также в Камале. Кроме того, в списке упомянуты Банг-Джо, где находится станция очистки воды, и Пасак.

PWA приносит извинения за неудобства. Получить справочную информацию можно по телефонам 076-319173, 063-4744565 или 1662.