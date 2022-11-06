Отключения воды запланированы на 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге

На Пхукете планируется серия кратковременных отключений воды с 7 по 10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге. Уведомления были опубликованы местным офисом Управлением водоснабжения провинций (PWA) в разные дни.

Новости Пхукета

7 ноября с 21:00 до 23:00 без воды должны должны остаться части тамбонов Вичит и Чалонг. Отключение связано с тестированием систем на насосной станции у озера Банг-Вад методом ступенчатого изменения нагрузки. Согласно уведомлению PWA, отключение затронет отрезок Chao Fa East Rd. от храма Wat Thep Nimit до светофора на Т-образном перекрестке Soi Luang Pho Chuan, включая Phuket Villa California, Chao Fa Nabon и Soi Palai.

8 ноября по аналогичной причине воды не будет с 9:00 до 10:00 утра в части Патонга. Зона, где не будет водоснабжения, указана в уведомлении PWA как «от храма Wat Suwan Khiri Wong, на Phra Baramee Rd., Soi Phrabarami 1-12 до Phangmuang Sai Kor Rd., Thaweewong Rd.» в Патонге.

9 ноября с 10:00 утра специалисты PWA будут проводить работы на линии водоснабжения у кольцевой развязки Муанг-Тхонг рядом с Sakdidet Rd. в Вичите. Без воды с указанного выше времени и до окончания работ должна остаться территория к югу и востоку от Wat Thep Nimit, включая поселки Tharn Thong Villa 1 и 3, Soi Tanitturakit, Soi Nanachat, поселок Kanda Village, Soi Sowkem, Soi Gowna, Soi Borae.

10 ноября с 21:00 до 24:00 планируется тестирование систем на насосной станции в Чалонге. Воды не будет на Chao Fa West Rd. и Kwang Rd., включая поселки Phuket Villa Chao Fah 2, Phuket Villa 2 и 5, Land and Houses 88, Thinawut 1 и 2, Jomthongthani Maneekram.

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319-173 (офис на Пхукете) и 1662 (единая горячая линия).