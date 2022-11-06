Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отключения воды запланированы на 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге

На Пхукете планируется серия кратковременных отключений воды с 7 по 10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге. Уведомления были опубликованы местным офисом Управлением водоснабжения провинций (PWA) в разные дни.

Новости Пхукета

6 Ноября 2022, 12:58 PM
Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

Серия отключений водоснабжения ожидается 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге.

7 ноября с 21:00 до 23:00 без воды должны должны остаться части тамбонов Вичит и Чалонг. Отключение связано с тестированием систем на насосной станции у озера Банг-Вад методом ступенчатого изменения нагрузки. Согласно уведомлению PWA, отключение затронет отрезок Chao Fa East Rd. от храма Wat Thep Nimit до светофора на Т-образном перекрестке Soi Luang Pho Chuan, включая Phuket Villa California, Chao Fa Nabon и Soi Palai.

8 ноября по аналогичной причине воды не будет с 9:00 до 10:00 утра в части Патонга. Зона, где не будет водоснабжения, указана в уведомлении PWA как «от храма Wat Suwan Khiri Wong, на Phra Baramee Rd., Soi Phrabarami 1-12 до Phangmuang Sai Kor Rd., Thaweewong Rd.» в Патонге.

9 ноября с 10:00 утра специалисты PWA будут проводить работы на линии водоснабжения у кольцевой развязки Муанг-Тхонг рядом с Sakdidet Rd. в Вичите. Без воды с указанного выше времени и до окончания работ должна остаться территория к югу и востоку от Wat Thep Nimit, включая поселки Tharn Thong Villa 1 и 3, Soi Tanitturakit, Soi Nanachat, поселок Kanda Village, Soi Sowkem, Soi Gowna, Soi Borae.

10 ноября с 21:00 до 24:00 планируется тестирование систем на насосной станции в Чалонге. Воды не будет на Chao Fa West Rd. и Kwang Rd., включая поселки Phuket Villa Chao Fah 2, Phuket Villa 2 и 5, Land and Houses 88, Thinawut 1 и 2, Jomthongthani Maneekram.

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319-173 (офис на Пхукете) и 1662 (единая горячая линия).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Водитель микроавтобуса арестован с наркотиками и оружием
Полиция подтвердила падение цен на ябу контрольной закупкой
Сингапурец на Lamborghini устроил ДТП на шоссе в Бангкоке
Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
Эксперт: Дорога на перевале Кату-Патонг остается безопасной для проезда
Пикап врезался в столб на главной дороге через Кату
Жительнице Пхукета выдали документ на обороте чужого свидетельства о смерти
В Пхукет-Тауне почистили главный городской канал
Жителей Пхукета приглашают пожертвовать на альтернативную дорогу в Патонг
Дорогу из Патонга в Кату частично открыли для легковых автомобилей
Двое россиян и тайская гражданка погибли в аварии на Пхукете
Турист из Сингапура погиб в ДТП на Пхукете
Новые слушания по вопросу о марине в Ао-Кунг прошли на Пхукете
Ярмарки Lot 20 пройдут 4-6 ноября в Таланге
На перевал Кату-Патонг планируют пустить автомобили в тестовом режиме

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 