Отключения воды ожидаются 21-22 апреля в шести тамбонах Пхукета

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупреждает о проведении плановых работ на насосной и фильтрационной станции в Банг-Джо в период с 21 по 22 апреля. В связи с этим возможны перебои с подачей воды потребителям в шести тамбонах центральной части острова.

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Как говорится в двух отдельных уведомлениях PWA, опубликованных 18 апреля, в ближайшие пятницу и субботу (21-22 апреля) на станции в Банг-Джо будут проводиться работы по удалению осадка из первого и второго резервуаров. Начало работ в каждый из дней – в 9:00 утра, время окончания не указывается.

Работы на станции в Банг-Джо могут вызвать перебои с подачей воды потребителям в тамбонах Срисунтхорн (там находится станция), Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу, Камала, Рассада.

PWA рекомендует жителям указанных районов заранее запасти воду для бытовых нужд. Рекомендуемый объем – 200 л на человека в день. Дополнительную информацию можно получить в офисе PWA по телефонам 076-319-173 и 063-474-4565. Единая горячая линия – 1662.

Добавим, что ранее на этой неделе власти Пхукета опубликовали очередное сообщение о запасах пресной воды на острове. Как и месяц назад, официальные лица указали, что оснований для беспокойства нет: три основных водохранилища по-прежнему заполнены на 50% от номинального объема, а до конца засушливого сезона остался один месяц. При этом власти повторили просьбу экономно расходовать воду в быту.