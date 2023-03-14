Отключения света запланированы на 16-17 марта у аэропорта и Памятника Героиням

Пхукетский офис Управление энергоснабжения провинций (РЕА) анонсировал работы на высоковольтных линиях в Саку в четверг, 16 марта. На следующий день, 17 марта, работы будут проводиться у буддистского храма в Тха-Рыа к югу от Памятника Героиням.

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О планирующихся отключениях электричества в Саку и Срисунтхорне сообщил офис РЕА в Таланге.

Согласно первому уведомлению, в Саку без энергоснабжения останутся территории вдоль главной дороги в аэропорт – практически от съезда с Thepkrasattri Rd. и непосредственно до въезда в терминал международных рейсов. Электричества в указанной зоне не будет с 9:00 до 17:00. Также без света в это время останется Soi Nai Yang 13/1.

Согласно второму уведомлению, в Срисунтхорне электричество будет отключено на дороге Soi Tha Reua, отходящей от Thepkrasattri Rd. у буддистского храма Wat Tha Ruea. Без электричества останется участок дороги (и прилегающие улицы) вплоть до комплекса Baan Kruvit. Отключение также продлится с 9:00 до 17:00.

PEA приносит извинения за возможные неудобства. Контактный телефон офиса в Таланге – 076-386882. Единая справочная линия – 1129.