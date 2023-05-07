Отключения электричества планируются сегодня на Най-Янге и у въезда в Лагуну

Кафе, рестораны и магазины в южной части пляжа Най-Янг и у въезда в Лагуну останутся 8 мая без электричества в связи с работами на распределительной сети низкого напряжения. Жилые зоны не должны быть затронуты.

Новости Пхукета

Зоны отключения у въезда в Лагуну и у пляжа Най-Яйнг. Фото: РЕА

Первая зона отключения – дорога, идущая вдоль пляжа Най-Янг. Без света с 9:00 до 16:00 останется участок дороги от салона Patama Massage до ресторана Ratcheting Seafood, говорится в уведомлении Управления энергоснабжения провинций (РЕА).

Вторая зона отключения – участок Laguna Rd от кафе Lucky 13 Sandwich Laguna до ресторана Lucky 13 Sandwich Laguna. Электричества в указанной локации также не будет с 9:00 до 16:00.

Офис РЕА в Таланге приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (сам офис в Таланге) и 1129 (единая горячая линия РЕА).