Отключения электричества ожидаются в Таланге с 12 по 14 декабря

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланг предупреждает о запланированных на 12, 13 и 14 декабря отключениях электричества в Срисунтхорне и Паклоке, к северу и к востоку от Памятника Героиням.

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В понедельник, 12 ноября, света не будет с 9:00 утра до 12:00 дня на участке дороги 3028 к востоку от Thepkrasattri Rd. (примерно в месте, где она проходит под магистральной линией энергоснабжения). Также без электричества останется дорога, ведущая к месту, отмеченному на картах Google как Alisha Forest.

Во вторник, 13 декабря, с 9:00 до 17:00 без света останется восточная сторону Thepkrasattri Rd. (в южном направлении) от офиса РЕА в Таланге до особняка Йи-Тенг к югу от Памятника Героиням. В частности, света не будет в поселке Phuket Thani и в жилых районах за китайским храмом Tha Ruea Shrine.

В среду, 14 декабря, с 9:00 до 16:30 без электричества останется улица Soi Thasak, ведущая от основной дороги Паклока (трасса 4027) к пирсу Thasak Pier.

Все отключения связаны с работами на высоковольтных линиях. Офис РЕА в Таланге приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 и 1129.