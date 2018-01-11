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Отключение воды запланировано в Рассаде на 12 января

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что с 9:00 утра до 17:00 вечера 12 января жилые дома и офисы тамбона Рассада останутся без воды.

Новости Пхукета

11 Января 2018 09:43:58

Фото: Jirarat Rakjamroon
Фото: Jirarat Rakjamroon

Как пояснила сотрудница PWА, ответившая на звонок «Новостей Пхукета», отключение связано с необходимостью провести проверки на насосной станции в Банг-Джо.

«Вода не будет подаваться в Рассаду с 9:00 утра до 17:00. Жителям района стоит заранее позаботиться о запасах. Мы постараемся закончить все так быстро, как только возможно. После окончания работ цвет воды может несколько измениться. Мы приносим извинения за неудобства», – заявила сотрудница PWA, попросившая не указывать своего имени в публикации.

Дополнительную информацию можно получить в PWA по телефонам 1662, 076 31917 и 082 790 1634.

 

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