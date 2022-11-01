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Отключение воды запланировано в Паклоке и Срисунтхорне

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупреждает об отключениях воды к северу и востоку от Памятника Героиням в четверг, 3 ноября.

Новости Пхукета

1 Ноября 2022, 02:29 PM
Примерные зоны отключения водоснабжения в центральной части Пхукета утром и вечером 3 ноября. Карта: Google Maps

Примерные зоны отключения водоснабжения в центральной части Пхукета утром и вечером 3 ноября. Карта: Google Maps

Уведомление о работах на трубах у мыса Яму. Изображение: PWA

Уведомление о работах на трубах у мыса Яму. Изображение: PWA

Уведомление о работах станции в Банг-Джо. Изображение: PWA

Уведомление о работах станции в Банг-Джо. Изображение: PWA

Согласно двум отдельным уведомлениям PWA, без воды 3 ноября останутся части тамбонов Паклок и Срисунтхорн, включая несколько крупных жилых поселков, расположенных в этих районах.

Первое отключение связано с работами на трубах у магазина 7-Eleven в поселке Бан-Яму у одноименного мыса. Работы начнутся в 10:00 утра, но время окончания в соответствующем уведомлении не уточнено. В качестве зоны отключения указан просто тамбон Паклок.

Второе отключение воды в центральной части острова связано с тестированием системы водоснабжения методом ступенчатого изменения нагрузки на станции в Банг-Джо. Оно запланировано на вечер и должно продлиться три часа.

Как следует из сообщения PWA, с 21:00 до 24:00 водоснабжение временно отключат на участке «от станции фильтрации воды в Банг-Джо» и далее по магистральной линии. В уведомлении отдельно упомянуты само поселение Банг-Джо, улица Soi Nopta Kaew, перекресток Бан-Кхиан, поселки Supalai Palm, Phuket Villa Thalang и Sinsuk Thani, а также окрестности Памятника Героиням.

 

 

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