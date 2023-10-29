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Отключение воды запланировано на 30 октября на территории от Cрисунтхорна до Камалы

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) запланировал на 30 октября работы по прокладке новых труб в поселке Банг-Джо в Срисунтхоне. Связанное с работами отключение воды начнется в 9:00 утра и затронет тамбоны Чернг-Талей и Камала, говорится в уведомлении PWA. Время окончания не указано.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 01:22 PM
Уведомление PWA об отключении воды 30 октября в тамбонах Чернг-Талей и Камала. Фото: PWA, Google Maps

Уведомление PWA об отключении воды 30 октября в тамбонах Чернг-Талей и Камала. Фото: PWA, Google Maps

Работы по прокладке и подключению новых труб в Банг-Джон должны начаться в 9:00 утра понедельника, 30 октября. Время возобновления подачи воды в жилые дома, офисы и учреждения не указано в уведомлении PWA. Ведомство ограничилось стандартной формулировкой, что отключение продлится «до окончания работ».

Место проведения работ указано как «светофор в Банг-Джо». Если имеется в виду выезд с идущей через Банг-Джо дороги на шоссе Srisoonthorn Rd., то это объясняет масштаб отключения от тамбона Чернг-Талей до Камалы.

Если локация определена верно, то зона отключения должна включать Банг-Тао и Сурин, поскольку магистральная линия водопровода идет из Срисунтхорна в Камалу через эти районы вдоль прибрежной дороги.

Жителям рекомендовано заранее запасти воду для бытовых нужд. Стандартный норматив PWA для таких случаев – 200 литров на человека. Управление водоснабжения приносит извинения за неудобства. Контактные телефоны – 076-319173, 063-4744565 и 1662.

 

 

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