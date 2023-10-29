Отключение воды запланировано на 30 октября на территории от Cрисунтхорна до Камалы

Работы по прокладке и подключению новых труб в Банг-Джон должны начаться в 9:00 утра понедельника, 30 октября. Время возобновления подачи воды в жилые дома, офисы и учреждения не указано в уведомлении PWA. Ведомство ограничилось стандартной формулировкой, что отключение продлится «до окончания работ».
Место проведения работ указано как «светофор в Банг-Джо». Если имеется в виду выезд с идущей через Банг-Джо дороги на шоссе Srisoonthorn Rd., то это объясняет масштаб отключения от тамбона Чернг-Талей до Камалы.
Если локация определена верно, то зона отключения должна включать Банг-Тао и Сурин, поскольку магистральная линия водопровода идет из Срисунтхорна в Камалу через эти районы вдоль прибрежной дороги.
Жителям рекомендовано заранее запасти воду для бытовых нужд. Стандартный норматив PWA для таких случаев – 200 литров на человека. Управление водоснабжения приносит извинения за неудобства. Контактные телефоны – 076-319173, 063-4744565 и 1662.