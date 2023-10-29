Отключение воды запланировано на 30 октября на территории от Cрисунтхорна до Камалы

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) запланировал на 30 октября работы по прокладке новых труб в поселке Банг-Джо в Срисунтхоне. Связанное с работами отключение воды начнется в 9:00 утра и затронет тамбоны Чернг-Талей и Камала, говорится в уведомлении PWA. Время окончания не указано.

Новости Пхукета

29 Октября 2023, 01:22 PM

Уведомление PWA об отключении воды 30 октября в тамбонах Чернг-Талей и Камала. Фото: PWA, Google Maps