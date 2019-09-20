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Отключение водоснабжения запланировано сегодня в Кату и Ко-Кэу

Пхукетский офис Управление водоснабжения (PWA) сообщил о том, что некоторые части тамбонов Кату и Ко-Кэу останутся без воды в пятницу, 20 сентября.

20 Сентября 2019, 08:51 AM
Фото: Harry Grout

Фото: Harry Grout

Согласно уведомлению PWA, отключение водоснабжения связано с прокладкой новых труб магистральных линий водопровода. Водоснабжение будет отключено в 9:00 и возобновлено после окончания работ.

В тамбоне Кату воды не будет на Wichit Songkram Rd. от рынка Си-Ко до улицы Soi Kathu 4, включая поселки Phanason Park View, Golden Ville 2, 3, 4 и 5, Pruksa Ville Kathu.

В тамбоне Ко-Кэу без воды останутся поселки The Indy, Mono Loft House Koh Kaew, Saransiri Koh Kaew, Habitown Koh Kaew, Habitia, Chao Fa Garden Home 3, 88 Land & Houses Hillside Phuket, Supalai Bella и школа BISP.

Пхукетский офис PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

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