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Отключение света запланировано в районе Памятника Героиням

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге сообщил о планирующемся отключении электричества на Thepkrasattri Rd. в Таланге. Без света 13 января останется восточная сторона шоссе в районе Памятника Героиням.

Новости Пхукета

11 Января 2023, 01:12 PM
Зона отключения электричества 13 января. Фото: РЕА Thalang

Зона отключения электричества 13 января. Фото: РЕА Thalang

Уведомление об отключении электричества 13 января. Фото: РЕА Thalang

Уведомление об отключении электричества 13 января. Фото: РЕА Thalang

Отключение продлится с 9:00 до 17:00. В качестве причины названы работы на высоковольтной линии электропередач.

В зону отключения попадают дома и коммерческие здания на восточной стороне Thepkrasattri Rd. примерно от въезда в поселок Phuket Thanee (сам он затронут не будет) до особняка Baan Yee Teng к югу от Памятника Героиням.

Также без света останется территория за китайским храмом в Тха-Рыа и примерно 200-метровый отрезок дороги в Паклок.

Офис РЕА в Таланге приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (сам офис) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

 

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