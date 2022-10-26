Отключение света запланировано в Пхукет-Тауне

Центральный пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в исторической части Пхукет-Тауна в четверг, 27 октября.

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Согласно тексту уведомления РЕА, отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях на Montri Rd. и на Thalang Rd.

Работы будут проводиться с 9:00 до 16:30. В указанное время электричества на Montri Rd. не будет на участке от Soi Suthat 2 примерно до старого здания Почты Таиланда (то есть до Thalang Rd. и чуть дальше), а на Thalang Rd. – от пересечения с Montri Rd. и примерно до Soi Romanee.

РЕА приносит извинения за неудобства и напоминает, что если электричество критически необходимо (допустим, для работы медицинских систем жизнеобеспечения), то следует сообщить об этом в офис ведомства. Контактный телефон – 076-354379, единая горячая линия PEA – 1129.