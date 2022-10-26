Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отключение света запланировано в Пхукет-Тауне

Центральный пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в исторической части Пхукет-Тауна в четверг, 27 октября.

Новости Пхукета

27 Октября 2022, 08:00 AM
Карта зоны отключения, опубликованная РЕА. Фото: РЕА Phuket

Карта зоны отключения, опубликованная РЕА. Фото: РЕА Phuket

Уведомление об отключении электричества. Фото: РЕА Phuket

Уведомление об отключении электричества. Фото: РЕА Phuket

Согласно тексту уведомления РЕА, отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях на Montri Rd. и на Thalang Rd.

Работы будут проводиться с 9:00 до 16:30. В указанное время электричества на Montri Rd. не будет на участке от Soi Suthat 2 примерно до старого здания Почты Таиланда (то есть до Thalang Rd. и чуть дальше), а на Thalang Rd. – от пересечения с Montri Rd. и примерно до Soi Romanee.

РЕА приносит извинения за неудобства и напоминает, что если электричество критически необходимо (допустим, для работы медицинских систем жизнеобеспечения), то следует сообщить об этом в офис ведомства. Контактный телефон – 076-354379, единая горячая линия PEA – 1129.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мотоциклист пострадал в аварии у храма в Чалонге
Сенатор из Бангкока встретился с жертвами наводнений в Чалонге
Тело пропавшей Елены Радченко нашли в море
Более 360 единиц оружия изъято у населения южного Таиланда
Бдительный бигль пресек контрабанду колбасы в Таиланд
Власти готовятся свернуть поиски пропавшей Елены Радченко
Вооруженный ножом мужчина ограбил 7-Eleven в Таланге
На Пхукете задержали 18 человек за игру в карты
Поиски пропавшей Елены Радченко продолжаются
Временную больницу открыли в Кату
На трассе Камала-Патонг ремонтируют линию электропередач
На Пхукете прокладывают «временную дорогу» из Чалонга в Патонг
Пеший переход на перевале в Патонге опробовали в деле
Мужчину арестовали по делу об угонах мототехники
Жителя Вичита арестовали за хранение наркотиков и патронов

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 