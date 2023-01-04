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Отключение света запланировано в Лагуне на 6 января

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о планирующемся отключении электричества в районе Лагуны и вдоль пляжа Лайан в тамбоне Чернг-Талей в пятницу, 6 января.

Новости Пхукета

5 Января 2023, 07:00 AM
Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Отключение электричества запланировано в Лагуне. Фото: PEA Thalang

Отключение света будет связано с необходимостью установки новых мачт линии электропередач от Soi Khok Tanode 1 (Na Soi) до Villa Laguna Phuket и Soi Layan 9, сообщил офис PEA в Таланге. Работы должны начаться в 9:00 утра и продлиться до 16:30.

В уведомлении РЕА приводится длинный перечень улиц, поселков, заведений и других мест, которые должны остаться без света. На английском языке он доступе здесь. Ведомство также выложило в Facebook карту, которая поможет составить представление о зоне отключения (хотя непосредственно территория, где не будет света, на карте не очерчена).

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 076-386882 и 1129.

 

 

 

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