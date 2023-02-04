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Отключение света запланировано на 8 февраля к северу от Героинь

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге сообщил о планирующемся отключении электричества на Thepkrasattri Rd. в Таланге. Без света 8 февраля останется западная сторона шоссе к северу от Памятника Героиням.

Новости Пхукета

4 Февраля 2023, 06:15 PM
Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Изображение: РЕА

Отключение продлится с 9:00 до 13:00. В качестве причины названы работы на высоковольтной линии электропередач в тамбоне Сурисунтхорн.

В уведомлении РЕА зона отключения указана как участок от Soi Thep Sunthorn до перекрестка в Банг-Джо. Но если судить по карте, света не будет, в частности, в крупном поселке Sinsuk Thani, а также на участке Thepkrasattri Rd. к югу от него (вплоть до магазина Thai Watsadu). Также красным окрашена улица, идущая вдоль школы Kajonkiet Thalang.

Офис РЕА в Таланге приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок и уточнения информации – 076-386882 (сам офис) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

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