Отключение света запланировано к северу от Памятника Героиням

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о плановом отключении электричества в части тамбонов Срисунтхорн и Тхепкрасаттри во вторник, 11 октября.

Согласно тексту уведомления РЕА, без электричества с 9:00 до 17:00 останется восточная сторона Thepkrasattri Rd. (направление движения на Пхукет-Таун) от перекрестка у Lotus’s Thalang и Makro Thalang до офиса РЕА в Таланге и поворота к школе Wat Srisoonthorn School.

Согласно опубликованной карте, в зону отключения попадают Lotus’s Thalang, поселок Phuket Villa Thalang, рынок Sompong Fresh Market и жилой квартал за ним, а также все постройки непосредственно на восточной стороне Thepkrasattri Rd. Поселки на другой стороне шоссе, такие как Sinsuk Thani и Phanason Park Ville 3, не должны быть затронуты.

Отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (отделение в Таланге) и 1129 (единая общенациональная линия).