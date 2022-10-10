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Отключение света запланировано к северу от Памятника Героиням

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о плановом отключении электричества в части тамбонов Срисунтхорн и Тхепкрасаттри во вторник, 11 октября.

10 Октября 2022, 10:56 AM
Зона отключения электричества 11 октября в Таланге. Изображение: РЕА

Зона отключения электричества 11 октября в Таланге. Изображение: РЕА

Уведомление об отключении электричества 11 октября в Таланге. Изображение: РЕА

Уведомление об отключении электричества 11 октября в Таланге. Изображение: РЕА

Согласно тексту уведомления РЕА, без электричества с 9:00 до 17:00 останется восточная сторона Thepkrasattri Rd. (направление движения на Пхукет-Таун) от перекрестка у Lotus’s Thalang и Makro Thalang до офиса РЕА в Таланге и поворота к школе Wat Srisoonthorn School.

Согласно опубликованной карте, в зону отключения попадают Lotus’s Thalang, поселок Phuket Villa Thalang, рынок Sompong Fresh Market и жилой квартал за ним, а также все постройки непосредственно на восточной стороне Thepkrasattri Rd. Поселки на другой стороне шоссе, такие как Sinsuk Thani и Phanason Park Ville 3, не должны быть затронуты.

Отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (отделение в Таланге) и 1129 (единая общенациональная линия).

 

 

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