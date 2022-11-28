Отключение света ожидается завтра в Срисунтхорне

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил об отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн к западу от Памятника Героиням в среду, 30 ноября.

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Согласно уведомлению РЕА, отключение связано с проведением работ на линии электропередач, идущей вдоль шоссе Srisoonthorn Rd.

В уведомлении зона отключения указана как «напротив Baan Wana», но без уточнения, затронут ли работы энергоснабжение самих домов в Baan Wana и бизнеса в Wana Park, такого как бутик плитки Tile It и ресторан Suay Cherng Talay.

На приложенной карте красным отмечена противоположная от Baan Wana сторона Srisoonthorn Rd., где располагаются центр шиномонтажа York Yangyon Manik и ветеринарная клиника Hug Me.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Задать вопросы в связи с планирующимся отключением можно по телефонам 076-386882 (офис в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).