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Отключение света ожидается завтра в Срисунтхорне

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил об отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн к западу от Памятника Героиням в среду, 30 ноября.

Новости Пхукета

29 Ноября 2022, 09:00 AM
Зона отключения света 30 ноября на карте. Изображение: РЕА

Зона отключения света 30 ноября на карте. Изображение: РЕА

Предупреждение об отключении света 30 ноября. Изображение: РЕА

Предупреждение об отключении света 30 ноября. Изображение: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, отключение связано с проведением работ на линии электропередач, идущей вдоль шоссе Srisoonthorn Rd.

В уведомлении зона отключения указана как «напротив Baan Wana», но без уточнения, затронут ли работы энергоснабжение самих домов в Baan Wana и бизнеса в Wana Park, такого как бутик плитки Tile It и ресторан Suay Cherng Talay.

На приложенной карте красным отмечена противоположная от Baan Wana сторона Srisoonthorn Rd., где располагаются центр шиномонтажа York Yangyon Manik и ветеринарная клиника Hug Me.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Задать вопросы в связи с планирующимся отключением можно по телефонам 076-386882 (офис в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

 

 

 

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